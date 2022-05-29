雙北住院收治人數「反轉下降」了！指揮中心：中南部稍微升高

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

雖然本土病例每日破萬，但指揮官陳時中今（29）日於記者會說明，雙北這兩天「空床率持續增加」且急診部分也稍微少了一些，而醫療應變組副組長羅一鈞也指出「雙北住院已達到收治高峰，可能開始有反轉下降趨勢，後續需要再觀察，而中南部則是有上升的情形。」

針對整體醫療量能，指揮官陳時中於今日記者會表示，全國總床數有13589床，空床5835床，中央及檢所空床45%，持續增加可以收治的量能，而雙北整體來講這2天空床率持續增加，雖然增加不多，但住院的比出院還要稍微少一點，其他區域則是稍微多一點，雙北昨天32%，今天33.6%，其中新北34.8%，急診部分稍微少一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心5/29公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）



▲指揮中心5/29公布全國急救責任醫院每日急診就診人次。（圖／指揮中心提供）



至於過去一個月急診病床量能的變化趨勢，醫療應變組副組長羅一鈞指出，從全國急救責任醫院每天急診就診人次的圖表中可以看到，紫色、橘色代表周末的人次，一般周末急診就診人次會比平日高點，過去一個月最高急診就診人次落在5/16，這天急診就診人次達到4萬人次，算是今年疫情以來新高，這反應出很多民眾要到急診，是因為有症狀要採檢，或者是因為快篩陽性要採檢等等，採檢站分流措施下認為要到急診造成急診有比較壅塞情形，不過過去一周5/23-27，5/24後就診人次明顯落到4萬人下，尤其5/26、27，這兩天快篩陽性由醫師診斷確診新政策上路後，急診就診人次很明顯降到2.5萬人次左右。

羅一鈞表示，全國急診壅塞情形有很明顯改善，目前統計昨（28）日就診人次明顯低於前三周周六就診人次，看起來分流部分有較好結果。

▲指揮中心公布全國及雙北COVID-19專責病房收治人數。（圖／指揮中心提供）



專責病房全國收治人數統計的部分，羅一鈞說明，隨疫情攀升，全國專責病房收治人數目前統計還是一路呈現上升，過去在7000、7008、7068這數字上下震盪，這部分將近可能住院人數高峰，不過疫情較早開始的雙北，加以外縣市來看，雙北是橘色曲線，可看到雙北收治數的最高峰是出現在5/26這天，雙北專責病房收治人數達到3168這天後，連續三天呈現下降趨勢。

羅一鈞指出，雙北的住院收治高峰已經達到，可能開始有呈現反轉下降趨勢，後續需要再觀察，醫療量能的吃緊部分這周開始會有明顯改善，至於其他縣市目前呈現上升的情形，所以中南部部分收治情形需要再繼續觀察。