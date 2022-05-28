蔡易餘看籃球季後賽被拍到！「養眼畫面」卻讓網歪樓：委員在哪裡

▲蔡易餘看職籃被拍到，畫面讓網友歪樓。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）



記者柯振中／綜合報導

台灣籃球T1聯盟季後賽火熱進行中，不少球迷會到場加油。民進黨立委蔡易餘27日前往球場看球，躲在角落默默替球隊加油，卻還是被鏡頭捕捉到，因此坦承看球的就是自己。沒想到，蔡易餘將畫面截圖發出後，網友們卻狂喊「花了十分鐘才找到委員在哪」，令人哭笑不得。

蔡易餘在臉書上分享，26日前往球場觀看T1季後賽，躲在角落默默替台灣啤酒英熊加油，沒想到還是被電視台的鏡頭捕捉到，只好坦承就是自己。

此外，蔡易餘也介紹，民進黨議員吳沛憶也有到場看球，被鏡頭捕捉到的當下，還在認真拍攝。蔡易餘也出示了2人被拍到的畫面。

▲蔡易餘看職籃被拍到，吳沛憶補刀。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）



沒想到，蔡易餘曝光照片後，粉絲卻一面倒狂喊，「我用生命保證他一定不是要拍你」、「應該是攝影師在拍前面那位美女，不小心把委員給帶入」、「完美融入環境背景，毫無違和感，這才叫正港的低調」、「花了十分鐘才找到委員在哪」、「報告委員，電視台的鏡頭好像是對著您前面的美女吧」、「完全沒有發現你耶！」

依據照片畫面，有一對男女坐在蔡易餘、吳沛憶的前方，其中女子身穿黑衣，且打扮相當火辣，胸前露出大面積的皮膚，十分引人注目，也難怪網友會喊「找不到委員在哪」。

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