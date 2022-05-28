　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘看籃球季後賽被拍到！「養眼畫面」卻讓網歪樓：委員在哪裡

▲▼蔡易餘看職籃被拍到。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）

▲蔡易餘看職籃被拍到，畫面讓網友歪樓。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）

記者柯振中／綜合報導

台灣籃球T1聯盟季後賽火熱進行中，不少球迷會到場加油。民進黨立委蔡易餘27日前往球場看球，躲在角落默默替球隊加油，卻還是被鏡頭捕捉到，因此坦承看球的就是自己。沒想到，蔡易餘將畫面截圖發出後，網友們卻狂喊「花了十分鐘才找到委員在哪」，令人哭笑不得。

蔡易餘在臉書上分享，26日前往球場觀看T1季後賽，躲在角落默默替台灣啤酒英熊加油，沒想到還是被電視台的鏡頭捕捉到，只好坦承就是自己。

此外，蔡易餘也介紹，民進黨議員吳沛憶也有到場看球，被鏡頭捕捉到的當下，還在認真拍攝。蔡易餘也出示了2人被拍到的畫面。

▲▼蔡易餘看職籃被拍到。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）

▲蔡易餘看職籃被拍到，吳沛憶補刀。（圖／翻攝臉書／蔡易餘）

沒想到，蔡易餘曝光照片後，粉絲卻一面倒狂喊，「我用生命保證他一定不是要拍你」、「應該是攝影師在拍前面那位美女，不小心把委員給帶入」、「完美融入環境背景，毫無違和感，這才叫正港的低調」、「花了十分鐘才找到委員在哪」、「報告委員，電視台的鏡頭好像是對著您前面的美女吧」、「完全沒有發現你耶！」

依據照片畫面，有一對男女坐在蔡易餘、吳沛憶的前方，其中女子身穿黑衣，且打扮相當火辣，胸前露出大面積的皮膚，十分引人注目，也難怪網友會喊「找不到委員在哪」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
現場響起「安珀警報」巨響打斷法庭！　強尼戴普在台下一臉矇
6歲女童欠繳健保遭強制執行！身世令人鼻酸
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡易餘看籃球季後賽被拍到！「養眼畫面」卻讓網歪樓：委員在哪裡

王浩宇抓出「徐巧芯5句話」：施壓事實明顯　警方密錄器影片曝光

力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？

徐巧芯要求警方公布密錄器　再爆最初隱忍原因「宣戰周玉蔻」

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府新增3名確診個案

民進黨批王鴻薇拿9年前照片亂造謠　「一句道歉都沒有」

李四川PO文「格局被委屈撐大」！地方狂勸參戰高雄：主席看看臉書

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

簡舒培推北市部署唾液快篩　柯文哲曝「準確度較低」：再思考一下

兒童疫苗開打擠爆醫院惹議　新北嘆：問題在不知中央疫苗哪天到

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

本土+94808暴增126死　中重症個案再創新高！

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

蔡易餘看籃球季後賽被拍到！「養眼畫面」卻讓網歪樓：委員在哪裡

王浩宇抓出「徐巧芯5句話」：施壓事實明顯　警方密錄器影片曝光

力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？

徐巧芯要求警方公布密錄器　再爆最初隱忍原因「宣戰周玉蔻」

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府新增3名確診個案

民進黨批王鴻薇拿9年前照片亂造謠　「一句道歉都沒有」

李四川PO文「格局被委屈撐大」！地方狂勸參戰高雄：主席看看臉書

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

簡舒培推北市部署唾液快篩　柯文哲曝「準確度較低」：再思考一下

兒童疫苗開打擠爆醫院惹議　新北嘆：問題在不知中央疫苗哪天到

烏東戰事進入「最慘烈階段」　澤倫斯基稱須與俄和談

捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯強勢回歸　淚推「永遠的捍衛戰士」

麥當勞在俄羅斯「候選新店名」曝光　包括「好玩又好吃」

未施壓要巨星隊友！柯瑞看勇士培養小將　柯爾點出他的偉大

領航猿確定墊底爐主　PLG季後賽4強組合正式出爐

蔡易餘看籃球季後賽被拍到！「養眼畫面」卻讓網歪樓：委員在哪裡

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實　與普丁和談

醫點名郭彥均「孩子過世都令人痛心」：但不是吃人血饅頭的理由

詹詠然生涯第10度闖法網女雙16強　扳倒澳網亞軍

19年《艾倫秀》再見！　艾倫狄珍妮「含淚關電視」留落寞背影

Angelababy爆出事了！ 4工作室一夕間全被註銷

政治熱門新聞

徐巧芯：要求警方公布密錄器影片

王浩宇抓徐巧芯5句話　明顯施壓

力挺郭彥均「講真話」　正妹主持人轟陳時中：笑得出來？

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

蔡易餘看球被拍到　畫面曝光網全歪樓

民進黨批王鴻薇拿9年前照片亂造謠　「一句道歉都沒有」

柯文哲一家健康拉警報！大兒子確診昏倒後　柯媽傳跌倒送加護病房

快訊／新北270校下周遠距教學　畢業典禮採線上、實體辦理

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

快訊／北市紓困來了！砸28.5億祭9大措施

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

柯文哲談柯媽傷況「摔得變成貓熊」　住加護病房2天才出院

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府新增3名確診個案

快訊／新北紓困方案出爐　市有不動產租金打5折、房屋稅降為2%

更多熱門

相關新聞

味全新手勢致敬華哥？笑回不好說

味全新手勢致敬華哥？笑回不好說

味全龍27日對富邦悍將在4局靠著6支安打串連，灌進5分以5比2逆轉勝，上壘新招跟上時事，致敬台灣職籃T1 League臺中葳格太陽後衛周資華。狀元劉基鴻敲勝利打點，賽後被問到手勢動作的發想，尷尬笑回：「不好說。」

各隊靠洋將　楊總：我們是蔣淯安主導

各隊靠洋將　楊總：我們是蔣淯安主導

蔣淯安只拿8分還5犯　于煥亞是最大功臣

蔣淯安只拿8分還5犯　于煥亞是最大功臣

英熊遭淘汰強調不換教練　哈總嗆鄉民

英熊遭淘汰強調不換教練　哈總嗆鄉民

海神作客擊敗英熊　挺進T1冠軍賽

海神作客擊敗英熊　挺進T1冠軍賽

關鍵字：

蔡易餘T1籃球季後賽

讀者迴響

熱門新聞

律師酸安珀赫德：人生代表作

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

補教業執行長猝死　妻收遺物見偷吃片崩潰

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

徐巧芯：要求警方公布密錄器影片

19年艾倫秀再見！狄珍妮留落寞背影

安珀赫德一路被罵進法院

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

1.9萬坪誠品裕隆城　規劃首公開

停課第2天！虎斑保母「被迫陪睡」

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面