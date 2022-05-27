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雨夜騎車遭三寶迴轉擊落！22歲騎士腦部重創　加護病房插管搶救中

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園王姓男子26日晚間開車行經中壢區環中東路、新中北路口處時欲迴轉，但疑似大雨加上搶快，導致直行機車閃避不及，高速撞上轎車，22歲林姓騎士倒地後，因腦部重創不斷顫抖。警消獲報趕抵現場，緊急將林男送醫搶救。出不了解，林男因傷勢嚴重，目前仍在加護病房插管治療中。

▲桃園市中壢區環中東路、新中北路口處昨晚發生交通意外，肇事的王姓男子轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區環中東路、新中北路口處昨晚發生交通意外，肇事的王姓男子轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這起意外發生於26日晚間8時許，22歲的王姓男子駕駛自小客車，搭載女性友人行經駛環中東路、新中北路口處，準備迴轉往平鎮方向行駛，但沒想到22歲林姓騎士閃避不及迎面撞上，撞擊力道強勁，導致機車車頭零件四散，林男倒地後不斷顫抖，王姓男子與女性友人下車察看後趕緊打電話向119求助。

警消人員到場後，發現林男肢體有多處擦挫傷、意識不清，立即給予救護處置後，送往中壢天晟醫院急救再轉林口長庚醫院。據悉，林男目前仍在加護病房插管救治中，意識已慢慢恢復，最快下周一可轉普通病房。

▲桃園市中壢區環中東路、新中北路口處昨晚發生交通意外，林姓騎士騎乘機車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，警方隨後也替雙方進行酒測，均無酒駕情事，初判肇事原因為轎車迴轉時未禮讓直行車先行，呼籲用路人應重視路權，以維護交通安全，真正肇事原因正調查釐清中。

▲桃園市王姓男子26日晚間駕車行經中壢區環中東路、新中北路口處迴轉，疑似大雨視線不明與搶快與直行機車碰撞，警方人員趕抵現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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