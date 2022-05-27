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線上學習不中斷　虎尾鎮立圖書館開放電腦...助學童遠距上課

▲虎尾鎮立圖書館取消週一休館日，提供學童前往借用電腦進行線上課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮立圖書館取消週一休館日，提供學童前往借用電腦進行線上課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣各級學校延長線上遠距教學至端午連假，虎尾鎮公所今（27）日宣布開放鎮立圖書館網路、電腦等設備，供家中缺乏遠距教學設備學童使用，有需求學童可向圖書館登記；虎尾鎮長丁學忠指出，因應學童上課需求，圖書館取消週一休館日，取消電腦使用時間限制，並安排人員協助學童順利連線上課。

虎尾鎮立圖書館館長翁奭彰表示，配合學校教學時段取消現有週一休館，星期一至星期五上午8點至12點、下午1點到5點開放館內共10台電腦供學童遠距教學，持圖書館借閱證入館向工作人員登記使用，因為現有資源有限，為避免白跑一趟，民眾前來圖書館前可事先打電話詢問是否還有空位。

虎尾鎮長丁學忠指出，全縣高中職以下到幼兒園遠距教學已延至6月2日，但有些學童家中可能沒有網路或網路頻寬不足，甚至沒有電腦、平板等可線上學習設備，公所開放圖書館彌補資源不足，讓孩子學習不中斷，公所會視孩子申請情況與需求，增加網路頻寬等相關軟硬體設備，儘量滿足有需要的孩子上課需求。

丁學忠表示，疫情嚴重衝擊每個人的生活，但孩子的教育與學習不能停，希望透過圖書館彌補部分資源較不足孩子學習需求，也請大家多一點愛心、同理心，把有限的資源留給最需要的人，讓每個孩子在疫情中都能保持學習。

▲虎尾鎮立圖書館取消週一休館日，提供學童前往借用電腦進行線上課程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣各級學校延長線上遠距教學至端午連假。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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