快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調20路搜索10公司

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

因應大陸企業頻頻用各種方式來台設點，違法挖角高科技產業人才，檢調單位長期監控調查多家陸企在台辦公室，以及假台資公司，北檢等單位近日集中火力，展開20路大搜索，包括陸企芯華章公司在台辦事處負責人陳郁樹、以及涉嫌幫大陸公司招攬PCB Layout工程師的聯創創新公司負責人陳偉軒等10間公司被依違反《兩岸人民關係條例》罪嫌遭約談。

▲港商芯技佳易在台負責人汪文浩，涉嫌幫北京兆易創新挖角高科技人才，日前已遭約談。（圖／記者劉昌松翻攝）

全國檢調單位在3月間才發動首波陸企違法挖角案，搜索11家公司，共約談60人，之後持續根據線報蒐證，從5月23日起，發動第二波相關搜索約談，其中台北地檢署已在24日針對北京兆易創新科技來台挖角快閃記憶體工程師案，涉案汪文浩訊後被檢察官諭令10萬元交保。

北檢26日再指揮調查局新北市調處搜索聯創創新股份公司，經檢調蒐證，聯創創新的母公司是大陸深圳的和宏實業，涉嫌從2021年開始，公然在台灣人力銀行網站上，招募PCB Layout工程師、電子研發工程師，且在徵才廣告中不諱言是要「為集團提供源源不絕創新泉源」，聯創創新負責人陳偉軒因此遭約談。

另外，北檢也同步指揮台北市調處查出，大陸軟體公司芯華章科技負責人王禮賓，則是涉嫌自2020年開始，透過台籍人士陳郁樹在新竹私設辦公室，透過獵人頭銀行違法攬才，薪水由大陸母公司以美金支付，其中王男為陸籍人士，不在境內，在台辦事處負責人陳郁樹則遭約談。

調查局指出，包括北檢在內，新北、桃園、新竹共4個地檢署指揮7個調查局外勤處站，從23日到26日共計動員上百人次，針對10家違法在台陸企或研發據點，兵分20陸展開大搜索，估計約談訊問總人數達70多人次。

調查局表示，最近烏俄戰爭再度 印證， 科技影響國家戰力， 科技能力不僅是 產業發展命脈，也是 國防 的基礎 、 國家安全的後盾，為防制中共違法人才挖角，唯有國人提高全方位的自我警覺意識，輔以檢調單位的偵 辦 作為 ，才能確保我高科技產業 競爭優勢 ，維護台灣的經濟實力與國家安全 。