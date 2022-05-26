新北民眾怨收不到居隔單　張志豪：投書市長信箱只收到衛生所網址

▲新北民眾向市議員張志豪陳情，收不到居隔單，還成立社群自救會。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

新北市政府近日針對居隔問題，呼籲中央做法要一致，以減輕第一線負擔。不過，民進黨市議員張志豪26日表示，對照各縣市政府，桃園、高雄、藍營執政的台中，都已針對5月17日前沒收到居隔書民眾進行補救，但新北還在推基層、推中央。

新北市政府近日針對居家隔離制度表示，民眾可以自選「0+7」或「3+4」，造成基層包括公衛、醫護還是要花很多時間跟心力，再次呼籲中央政府，能考慮做法一致，減輕第一線負擔，並調整和轉移防疫工作重心。

對此，張志豪表示，居家隔離書已經造成上千位民眾成立社群自救會，從上個月至今，服務處每天都有超過30件以上陳情，都是攸關於收不到居家隔離書。

▼新北民眾陳情收不到居隔單，投書市長信箱只收到衛生所網址。（圖／張志豪提供）



為此，張志豪以地方市議員身份，整理收到基層民眾的陳情案，特別向新北市府傳達人民的聲音。他指出，許多民眾都已經解隔恢復正常生活了，但卻等不到一封隔離書，當中許多確診者明明有上傳接觸者資料，系統上卻查無匡列者的資料，以至於根本無法開立居隔書。

張志豪說，這群明明有隔離，卻「查無此人」的陳情民眾只能到處詢問，卻依舊無解「打衛生局，結果他們說要如何證明你有隔離？」、「打衛生局他們說太久無法處理，打區公所他們說沒有資料沒有辦法開。

張志豪表示，還有民眾投書「市長信箱」，收到的回覆是「衛生所的網址」。他認為，市長侯友宜不只卸責，還把問題丟回基層第一線的公務單位。

張志豪說，最近新北市政府則把問題推給「中央法傳系統」；不過，他翻開其他縣市政府的狀況，桃園是從5月24日開始，桃園市民可從桃園市民卡LINE官方帳號自行下載居隔通知書，啓用4小時就有1700人使用。

在高雄市方面，張志豪表示，於5月23日開始，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請；而同為藍營執政縣市的台中市，盧秀燕也扛起居隔書問題，指示5月8日前被居隔者，可依規定向衛生局申請補開證明。

「各縣市都紛紛針對5月17日前的未收到居隔書民眾開始進行補救措施」。張志豪說，新北市至今還在推基層、推中央，現在最重要是衛生局能不能趕緊想出解決方法，別讓確診民眾及他們的親密接觸者成了居隔書棄兒。

▼新北民眾向市議員張志豪陳情，收不到居隔單。（圖／張志豪提供）

