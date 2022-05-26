職場70%確診！4同事出遊「只有他陰性」　高端男嗨：疫苗太強？

▲網友身邊密切接觸的同事幾乎都確診，唯獨他快篩和PCR都是陰性。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳怡靜／綜合報導

本土疫情尚未趨緩，許多家庭和職場只要一人確診，密切接觸者幾乎也躲不掉。一名網友表示，公司內超過70%的人確診，自己和同事相約用餐，回來後另外3人全部確診，公司其他同事也陸續中鏢，但是他依舊快篩陰，甚至做了PCR結果仍是陰性，讓他忍不住驚呼，「我是不是有天然血清可以成為新人類？還是高端疫苗太強了？」

原PO在PTT八卦板以「有人也是免疫新冠的天選之人嗎？」為題問卦，他表示公司超過70%同事確診，上週甚至和3名同事開車到桃園海邊吃海產，吃完後又一起去逛街，沒想到回來後這3人也接連確診，Ct值介於18至20不等。

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▲原PO表示，和他出遊的3位同事回來都確診。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著說，這段期間內公司又有其他同事陸續確診，原先認為自己也躲不過了，「但小弟快篩都是陰性，還以為快篩壞掉了，放假直接去私人醫檢所PCR」，沒想到結果依舊是陰性，他忍不住驚呼，「我484有天然血清可以成為新人類？還是高端疫苗太強了？」

貼文一出，立刻引發網友熱議，「偽陰」、「真天選之人」、「還不能完全確定」、「有兩種，要看體內有沒有抗體，體內沒抗體又不感染的才是特別，不然無症狀感染者在免疫力好的人其實比例算高」、「小心被抓去做人體實驗」。

▲原PO做了快篩和PCR都是陰性。（圖／翻攝自PTT）

底下也有一名同為「天選之人」分享親身案例，「我在歐洲玩3個月室內外都沒口罩，沒中，一樣沒事就快篩，回台PCR也都是陰」。