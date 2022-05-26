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社會 社會焦點 保障人權

女大生掉錢包竟被「死人」撿走！檢發通緝讓他「復活」再起訴

▲▼西門町、西門捷運站、捷運西門站、六號出口、一號出口、6號出口、1號出口。（圖／記者盧映慈攝）

▲檢警偵辦一起侵占案，發現被告竟然是個「死人」，循程序讓他復活後再依法起訴。上圖為示意照。（圖／記者盧映慈攝）

記者劉昌松／台北報導

1名女大生日前在台北捷運西門站附近掉了錢包，警方根據監視器找到涉案的陳姓男子，一查發現他離家出走10年，家人已向法院申請宣告死亡，但因為人明明就活得好好的，警方仍將這名「死人」移送法辦，台北地檢署檢察官確認身分後，向法院申請撤銷死亡宣告後，26日依侵占遺失物罪嫌，將復活的陳男起訴。

這名死而復生的陳男年約50歲，2010年間5月間離家出走至今，在台北萬華一帶成了街友，後來陳家發生長輩遺產繼承問題，陳男兒子為了一勞永逸，向法院聲請死亡宣告，台北地院考量陳男失蹤已滿7年，經公告仍毫無音訊，因此在2021年裁定宣告陳男死亡。

就這麼巧，在2021年3月中，1名女大生晚上7點多的時候，在捷運西門站6號出口附近掉了錢包，裡面有現金30元還有駕照等證件，警方獲報後調閱監視器畫面，循線找到陳姓男子涉案，一查身分資料，赫然發現陳男「死亡」，而且陳男到警局做筆錄後，又再次消失人間，傳拘不到。

檢察官因此一方面對這名戶政系統顯示已死的陳男發布通緝，另一方面蒐集相關事證，向法院聲請撤銷死亡宣告，陳男出庭證明自己還活著好好的，「我不知道我兒子聲請死亡宣告，被通知到警局作筆錄，才知道被宣告死亡」。

至於女大生掉錢包案，陳男辯稱自己的確撿到錢包，但看裡面沒有什麼值錢的東西，又隨手扔了，否認侵占任何東西，被檢察官依法提起公訴。

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