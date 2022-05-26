快訊／台北男深夜酒駕用手機「自撞石柱翻車」　白色轎車四輪朝天

▲白色轎車自撞翻覆在大馬路上，人行道的石柱也被撞斷。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者柯沛辰、游宗樺／台北報導

台北市中正區新生南路與八德路口25日深夜10點01分發生一起酒駕車禍，56歲王姓男子酒後租車駕駛，沿新生南路一段由北往南行駛，結果行經八德路口時，疑似不勝酒力，又使用手機分心，撞上人行道的水泥圓柱及交通號誌，導致車輛當場翻覆，所幸王男只受輕傷，然因酒測值超過0.25，被依公共危險罪移送。

根據警方調查，王男25日晚間酒後開著租來的車上路，行經新生南路與八德路口，右前車頭擦撞路口西南角路緣的行人保護水泥圓柱、交通號誌燈桿，導致車輛翻覆、四輪朝天。

▲消防人員到場救援，確認王男僅右手擦挫傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報趕抵現場，確認王男僅右手擦挫傷，且意識清楚無大礙，無須就醫。王男供稱，他開車時接聽手機來電，沒有發覺車輛已經偏離行駛路線，結果不慎擦撞路緣，才撞上圓柱翻車。

不過，警方當場實施酒測，發現王男酒精濃度超過0.25mg/L，明顯超標，因此依《刑法》公共危險罪現行犯逮補歸案，訊後依法送辦。警方呼籲，酒後切勿駕車，且近日天雨路滑，行車務必減速慢行確保安全。

▼警方發現王男酒測值超標，依公共危險罪移送。（圖／記者游宗樺翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完