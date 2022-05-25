台南護專學生和「快篩陽同學聚餐」慘被記過　學生怒：獨裁學校？

▲國立台南護理專科學校。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台南護專一名學生快篩陽性後，和其餘6名同學聚餐。校方知道後震怒，要將7人全部處分，其中快篩陽性的同學2支小過，其餘同學則是一支小過或一支申誡，讓學生覺得非常不公平。對此，校方表示，目前都還在研議懲處的方式，還未定案。

國立台南護專傳出累計80多人確診，學生會自行舉辦民調，有超過5成的學生贊同遠距離教學，但校方不採納，還堅持要舉辦朝會、多人集會及畢業典禮等，讓學生非常不安。

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另外，校內4年級的學生照規定要到醫療機構或養護院實習，近日有7名4年級的學生在校外聚餐，然而其中一人快篩陽性，卻沒有居家隔離。事後，校方進行懲處，快篩陽性的同學2支小過、5名聚餐的同學1支小過，1名被動參與聚餐的同學則是申誡1支，再讓學生不滿。

許多學生紛紛到臉書發文反應，「哈哈哈 確診還被被記過喔，厲害了我大台南護專，為什麼實習生不能聚餐？政府什麼時候規定的」、「政府又沒有禁止聚餐，憑什麼這樣就要懲處？獨裁學校？快篩陽性知情不報，其餘被染疫的同學有夠衰，感染就算了還要被記過？」「政府又沒有禁止聚餐，請問護理科憑什麼對確診學生開出懲處？聚餐當下會知道自己確診嗎？」

對此，校方25日召開防疫會議決定，全校30日開始採遠距離教學至學期末，4年級的學生則要依實習及防疫規範實習，另實體畢業典禮不開放外賓進入等；針對快篩陽性聚餐的一事，校方表示，目前懲處還在研議中，尚未做出最後決定。

台南衛生局表示，目前尚未接獲通報，如果證實是確診者邀約聚餐的話，將會依法規處理。

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