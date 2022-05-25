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雙北疫情高峰已過？前台大醫曝2可能原因：中南部邁向高點是確定的

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北的確診數沒有明顯上衝，疫情高峰可能已過，林氏璧分析可能原因。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土確診數攀上萬人時，不少專家都推估單日10萬人高峰會落在5月中下旬，但在5月19日衝上9萬331例後，就一路緩慢下降，台北市長柯文哲更稱，「洪峰應該過了」。對此，台大感染科前醫師林氏璧認為，雙北的確診數沒有明顯上衝，可能是感染人數真的變少，或是民眾保險請假可用數位處理，需再觀察一周，不過「中南部要邁向高點是確定的。」

林氏璧在粉專指出，這兩日PCR檢驗量單日回到10萬以上，24日再破11萬，但雙北的確診數沒有明顯上衝，「看來雙北似乎高峰已過？」他認為，也許會進入高原期，如同新加坡紐西蘭在高峰1到1.5個月，但至少確診數沒有再往上衝。

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▲▼0525台北疫情，北北基桃園、台中、台南、宜蘭新增本土病例數。（圖／台北市政府提供）

▲北北基桃高、台中、台南、宜蘭新增本土病例數。（圖／台北市政府提供）

林氏璧分析，確診數減少可能是感染人數真的變少，也可能是保險請假用數位處理好了，不須每個人都衝去PCR等因素，「再看一周，趨勢應該會更明顯。」但他強調，高雄連3日超過台北市，台中連2天超過台北市，「中南部要邁向高點是確定的。」

「快篩陽等於確診」26日全民適用，林氏璧預估，民眾做PCR的需求應該會減少，「一消一長，不知會如何變化？但終於不用去排隊做PCR了，直接讓基層醫師以視訊看診解決，若運作順暢，對醫護和民眾應該都是好事。」這將能使急診和大醫院資源，留給最重要有重症風險者的照顧。

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