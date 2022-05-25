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輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

▲累。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗，研究險中斷。（圖／示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pexels）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，今年已有逾百萬人感染Omicron。有別於去年流行的Alpha與Delta高重症率，今年輕症與無症狀人數高達99.77%，儘管如此，仍有輕症康復者飽受「長新冠」困擾。新冠整合門診醫師分享，一名博士生病癒後出現記憶力變差、失眠等問題，原本可以輕易操作的實驗也變得困難重重，甚至因此差點中斷研究。

新冠肺炎感染後遺症樣態多元，近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症，甚至無症狀患者，都可能出現乏力、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等持續性症狀。衛福部也於去年底開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以胸腔科主責，協助患者度過漫長復健路。

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三軍總醫院開設的「後新冠肺炎心肺復健整合門診」，每週平均收治15~20位病患，在半年追蹤期內，症狀嚴重個案平均回整6至7次、輕症則回診4至5次，個案可依照需求，在胸腔科外同時到家庭醫學科、身心科、復健科、心臟內科、神經內科、耳鼻喉科、感染科、中醫與營養諮詢等科別看診，依據染疫後症狀進行治療。

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年新冠肺炎已逾百萬人染疫，圖為三總松機篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

三軍總醫院今年初曾公布調查，院內有63.6%病人在康復後有肺功能缺損問題，另有72.7%體能低於平均值。協助整合門診的胸腔內科主治醫師劉佳鑫受訪時表示，去年Alpha、Delta康復個案因症狀嚴重，多有肺功能損傷、肺纖維化、呼吸困難等問題。Omicron雖以輕症個案居多，但仍有不少患者康復後出現咳嗽、有痰、疲倦、活動易喘等上呼吸道症狀，雖然不至於如上一波疫情個案有嚴重肺炎與肺功能損傷，「但整體來說『長新冠』的表徵都蠻類似。」

劉佳鑫分享近期收治的Omicron康復個案，為一名來台攻讀博士學位的國際學生，4月份輕症康復後，因為記憶力變差、失眠、倦怠等問題，來到康復者整合門診。來診時主訴原本能簡單操作的實驗，染疫後卻因記憶力與失眠問題無法完成，研究差點中斷。後經轉介高壓氧治療後，身體功能才從僅存的4成恢復到8成，但個案同時還有咳嗽、胸悶、活動時呼吸困難等症狀，目前仍持續做肺部復健改善症狀。

▲▼咳嗽,感冒。舊LOGO重傳（圖／ETtoday資料照）

▲不少新冠患者在康復後留下咳嗽後遺症。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

「高壓氧可以增加組織氧分壓濃度，促進組織修補。」劉佳鑫提到，高壓氧過去多用於治療慢性傷口癒合不良與一氧化碳中毒，治療新冠肺炎後遺症的機轉雖未明，但院內去年有針對20名自費使用高壓氧治療的康復者進行統計，近半數表示有顯著進步，另一半則表示沒有變差，「高壓氧就是在沒有特殊治療中找方法。」

透過高壓氧改善症狀的，還有去年的重症個案。劉佳鑫提到，患者為一名69歲的復康巴士司機，確診後因呼吸衰竭插管，治療了3個月才出院，因臥床許多肢體無力，上下床都需人攙扶，後來做了2輪、共20次高壓氧治療，輔以肺部復原療程後，症狀逐漸改善，染疫後6個月已可自行騎機車回診。

劉佳鑫提醒，康復者若持續出現喘、咳嗽、胸悶、胸痛等症狀，可以先到康復者門診進行評估，醫師會針對症狀找到原因，若需肺功能復健者，也一定要在治療師的指引下配合運動，千萬不要害怕喘而不敢動，否則長久下來只會讓功能更惡化。

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