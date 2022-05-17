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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！電梯先震再高速墜落　4人嚇到半蹲自救「狂按樓層鈕」

記者任以芳／綜合報導

驚險一瞬間，廣東一處社區電梯突然高速下墜，電梯裡三為大人一名小孩，嚇到半蹲姿，其中一人快速狂按每個樓層，試圖阻止下墜，還好電梯在低樓層處停止，人員平安。

據陸媒《澎湃新聞》報導指出，這起意外發生在廣東嘉福新城社區第五棟大樓。影片顯示電梯有三位大人和一名小孩，剛開始電梯從高樓緩緩下降，所有人都在等待，沒有異狀。

大約幾秒後，電梯先震動一下，開始高速下墜，所有人立刻嚇到半蹲。其中一名婦女趕緊把孩子拉過來，抱到自己懷裡，另一名年輕女子緊抓中年男子的手不放。

▲▼ 電梯墜落 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 廣東一處社區電梯墜落，男子狂按其他樓層按鈕  。（圖／翻攝 澎湃新聞）

中年男非常機靈，快速狂按每一層電梯按鈕，並且長按開門鍵，以及緊急通話按鈕，阻止電梯繼續下墜。電梯疑似減緩墜落，男子立刻繼續狂按某一層亮起的按鍵。最終電梯門終於打開，四人安全拖困。

報導稱，社區管委會指出，「事件在處理，沒人員受傷，事發後已停機檢修，原因需由專業人士分析。」

至於電梯墜落自救辦法？根據中華民國電梯協會指出，如果是鋼索斷掉、控制系統故障導致電梯急速墜落，這時急按各樓層按鈕無法讓電梯停下來。

電梯協會也補充說，民眾誤以為按電梯樓層按鈕有用，可能是因為當民眾按到某個樓層按鈕時，系統剛好恢復正常，電梯停下開門。

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