廠商清庫存車床找白手套牽線　台電維修處專員拿回扣600萬慘了

▲台電電力維修示意圖。（圖／台電提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄路竹油機公司為了出清庫存的車床機台，涉嫌透過郭姓白手套，與台電公司電力維修處的洪姓專員共同聯手，為該公司量身打造特別標，並約定事成之後給予600萬元的後謝，高雄地檢署、廉政署在去年12月底發動搜索，約談洪男、郭男及油機公司王姓總經理等官商到案，並以觸犯貪污、收賄等罪，向法院聲押獲准，雄檢今（24）日偵結，將3人依貪污治罪條例提起公訴。

檢方指出，油機公司因為遲交台電修護處一批車床機台遭取消訂單，導致公司巨大虧損，而公司已經訂好的6公尺立式車床和2公尺半中型立式車床機台也只能當作庫存，後來油機公司王姓總經理得知郭姓代理商和台電洪姓專員很熟，於是郭男當中間人，表示如果能順利「處理」掉這批庫存，願意付600萬的佣金。

▲台電電力維修處傳出弊案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

經過郭姓代理商找洪姓專員「喬」好後，洪姓專員在2019年3月和10月兩度以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，為油機公司量身打造，第一次招標均流標，第二次招標，僅油機公司1家投標，油機公司以1億560萬餘元得標。

油機公司拿到台電修護處核撥的工程款後，王姓嫌犯將600萬元的支票交給郭姓嫌犯，王、張兩人還以假買賣方式，由郭嫌的公司開立不實發票給油機公司來沖銷賄款。

高雄地檢署接獲檢舉後，由檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承指揮法務部廉政署南部地區調查組進行偵辦，並於去年12月21日上午發動搜索後，通知被告11人及證人6人到案說明。

偵查後檢方認為洪姓、郭姓、王姓、張姓4名被告違反貪污治罪條例、商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見，法院全數裁准收押禁見，高雄地檢署今日偵查終結，依貪污治罪條例將洪姓專員、王姓總經理、郭姓代理商等人提起公訴。