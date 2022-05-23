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指揮中心不敢面對的真相？朱學恒一張圖控「近10萬人送PCR卻未驗」

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情嚴峻，PCR採檢量能備受關注。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土確診數連日破萬，中央表示全國PCR量能1天可達22萬，但宅神朱學恒曬出《粗暴製圖》依據官方數據所製作的圖表，點出2個指揮中心不敢面對的事實，其中，累積已經採檢送驗卻沒有檢驗結果的人數已經接近10萬人，「目前每天公布的確診數據跟真實世界有極大的落差」。

指揮中心宣布本周將宣布放寬快篩陽視同確診至全民，未來若篩後呈現陽性，經醫事人員遠距視訊確認，就可被認定為確診個案，但目前PCR的量能依然相當重要，眼見染疫數字未見趨緩，急診外仍見大批民眾等待PCR，也讓檢驗能量備受關注，是否存有黑數導致每日記者會上的數據並不準確。

朱學恒公布圖表，點出指揮中心不敢面對的事實，首先，我國篩檢數從來沒有達到指揮中心宣傳的理想值一天可以完成22萬，而是一直塞車，再來，累積已經採檢送驗卻沒有檢驗結果的人數已經接近10萬人。

朱學恒喊話，目前每天公布的確診數據跟真實世界有極大的落差，希望政府不要再用數據自吹自擂什麼偽高原期了。

▲▼ 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

▲ 朱學恒臉書公布圖表，點圖可放大 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

今年1月1日至今已累計129萬2949例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計43萬5356例。指揮中心發言人莊人祥22日說明，疫情大約到7月底才有可能會更低，6月底不太可能，未來仍可能起起伏伏，以目前來說，高峰確診數10萬左右是比較有可能的。

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