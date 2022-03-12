　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣場見「安全帽掛餅乾貨架」　他納悶幹嘛用？內行人解答

▲▼大賣場的餅乾區掛著白色工地安全帽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲大賣場的餅乾區掛著白色工地安全帽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者黃品臻／綜合報導

大賣場的餅乾區，架上陳列著各式各樣的盒裝餅乾與零食，但在這堆餅乾中，卻有頂白色工地安全帽懸掛著，有網友不解，為何要在餅乾區掛頂安全帽，對此有內行人解答，其實與職安法規有關。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，從他貼出的照片可以見到，放滿餅乾的貨架，卻有一頂白色工地安全帽掛在旁邊，底下還有標示牌特地寫著「安全帽」。獨特的景象讓原PO很疑惑地表示，「就弱弱的問一下，為什麼餅乾區要放安全帽？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大賣場的餅乾區掛著白色工地安全帽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO不解安全帽的用途。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出掀起討論，不少網友紛紛歪樓留言表示，「再買零食會被老公巴瑞」、「那是拿完餅乾戴著去結帳，會再送你一包餅乾」、「不然你拿什麼裝餅乾」、「最後一包輸贏用」、「一個要，一個不要，這時候如果強要 這頂就派上用場了」。

其中有內行網友指出，掛出安全帽是有相關規定的，「員工爬高補貨要戴的，安全規定」、「是職安法規的規定，家樂福只是照做而已，安全帽掛那邊是就近方便拿」、「法律規定的，爬安全梯上下貨要戴安全帽」、「這是給賣場的人補貨要拿梯子爬上去要用的正解」。

事實上，據《職業安全衛生設施規則》，法律有明文規定，雇主對於高度2公尺以上的高處作業，勞工有墜落之虞者，應讓勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
教頭下達「先輸17分」奇招！　北一女隊員嚇到：怎麼可能
玄奘大學創辦人圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪
快訊／中一中師生互嗆！　學生開嗆了
住飯店「每人只要1000元」！　早餐免費吃到爽
超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞
成龍親切摟肩！　正妹空姐曝「被要地址電話」網炸了
具俊曄台北隔離看這本書！放大書名懂了「對大S滿滿的愛」
貪污太嚴重！　俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

「阿里山花季交通管制」一覽！搭車門票省50元　轉高鐵打85折

台南21083案等6案接觸者採檢　累計1070人全為陰性

賣場見「安全帽掛餅乾貨架」　他納悶幹嘛用？內行人解答

「被罵是共同回憶！」中一中師抓狂　校友見熟面孔秒懂：始終如一

竹縣有YouBike了！竹北最快6月啟用　4鄉鎮力拼設100站、750輛車

遭詬病「比糖果還便宜」！356款指示藥健保考慮不再給付

高中職防災演練可用早自習時間？教育部明確說「不」

超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞

「還在牽亡魂！」中一中師大暴走：可怕到極點　3分鐘互嗆對話曝

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

「阿里山花季交通管制」一覽！搭車門票省50元　轉高鐵打85折

台南21083案等6案接觸者採檢　累計1070人全為陰性

賣場見「安全帽掛餅乾貨架」　他納悶幹嘛用？內行人解答

「被罵是共同回憶！」中一中師抓狂　校友見熟面孔秒懂：始終如一

竹縣有YouBike了！竹北最快6月啟用　4鄉鎮力拼設100站、750輛車

遭詬病「比糖果還便宜」！356款指示藥健保考慮不再給付

高中職防災演練可用早自習時間？教育部明確說「不」

超前「做高二音樂報告」師嗆刪掉　學生：做個屁喔！他1原因讚賞

「還在牽亡魂！」中一中師大暴走：可怕到極點　3分鐘互嗆對話曝

兒子駕俄軍機轟炸家鄉！　烏克蘭媽含淚拍片致歉：是我沒教好

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

車位加長「能停2部車」　他惦惦多繳管理費1200元！10年後氣炸了

挨酸「街頭混混」蔣萬安冷回 　反問蘇貞昌：脾氣發完可以處理用電了？

烏克蘭的逆襲！「天外飛砲」轟爆俄坦克　警告俄軍：你們已被判死

《初擁》劇組2名攝影神仙谷喪命　職安中心火速赴現場調查

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

泰迪出征奧運：一生可能只有一次　巧遇姚明「有夠大隻」驚呆

玄奘大學創辦人了中長老91歲圓寂　親筆遺囑：不急救不發喪

讓兄弟洋投泰迪抬頭的男人　奧運巧遇姚明驚呼：超高！

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

學生音樂課報告南北管　中一中師竟稱是牽亡魂

5生肖「中年遇貴人」！事業財運一路飆升

逢甲情侶吵架實錄！　結局驚見網紅「逢甲地縛靈」

生腸「煮熟冒詭異長條物」內行揭真相

「被罵是共同回憶」中一中校友見熟面孔秒懂

中一中「抓狂教師」發酵！輿論一面倒挺學生

職業軍人「渣男比例高」？她傻眼

「師嗆刪報告」學生嗆：做個屁喔！他1原因讚賞

見女友家人與「RR牌豪車」合照　驚人身分曝！網嗨：是真愛

更多熱門

相關新聞

他剛吃5百罰單　不怕照舊「開車廂見驚人秘密」

他剛吃5百罰單　不怕照舊「開車廂見驚人秘密」

北市中正二分局警員在執行巡邏時，發現1名男子未扣安全帽帶，當場攔下開單，隔天發現該名男子騎車又沒扣安全帽帶，攔下後雖然沒有開單，但是要求男子打開機車車廂檢查，卻發現竟藏有49包毒品咖啡包，男子又因毒品罪嫌被警方帶回派出所。

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

媽「沒吃飯冒雨抱兒」跑外送　她暖遞早餐！網讚：po文優

媽「沒吃飯冒雨抱兒」跑外送　她暖遞早餐！網讚：po文優

移工「賺66K↑」贏過台人！網見1細項卻抖了

移工「賺66K↑」贏過台人！網見1細項卻抖了

安全帽怪盜再侵入民宅行竊

安全帽怪盜再侵入民宅行竊

關鍵字：

安全帽工地安全帽大賣場餅乾區職安法規爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面