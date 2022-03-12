賣場見「安全帽掛餅乾貨架」　他納悶幹嘛用？內行人解答

▲大賣場的餅乾區掛著白色工地安全帽。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者黃品臻／綜合報導

大賣場的餅乾區，架上陳列著各式各樣的盒裝餅乾與零食，但在這堆餅乾中，卻有頂白色工地安全帽懸掛著，有網友不解，為何要在餅乾區掛頂安全帽，對此有內行人解答，其實與職安法規有關。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，從他貼出的照片可以見到，放滿餅乾的貨架，卻有一頂白色工地安全帽掛在旁邊，底下還有標示牌特地寫著「安全帽」。獨特的景象讓原PO很疑惑地表示，「就弱弱的問一下，為什麼餅乾區要放安全帽？」

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▲原PO不解安全帽的用途。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出掀起討論，不少網友紛紛歪樓留言表示，「再買零食會被老公巴瑞」、「那是拿完餅乾戴著去結帳，會再送你一包餅乾」、「不然你拿什麼裝餅乾」、「最後一包輸贏用」、「一個要，一個不要，這時候如果強要 這頂就派上用場了」。

其中有內行網友指出，掛出安全帽是有相關規定的，「員工爬高補貨要戴的，安全規定」、「是職安法規的規定，家樂福只是照做而已，安全帽掛那邊是就近方便拿」、「法律規定的，爬安全梯上下貨要戴安全帽」、「這是給賣場的人補貨要拿梯子爬上去要用的正解」。

事實上，據《職業安全衛生設施規則》，法律有明文規定，雇主對於高度2公尺以上的高處作業，勞工有墜落之虞者，應讓勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。