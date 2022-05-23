全球首例雙臂移植成功！　爸相隔24年終於能擁抱女兒

▲格瑞塔爾森是全球首例成功接受雙臂移植的人。（圖／翻攝推特「@almagoch」）

記者張靖榕／綜合外電報導

冰島一名男子近24年前因工傷被迫雙手截肢，多年來苦苦尋求能為他做雙手移植手術的醫師，終於在去年圓夢，而術後最讓他開心的是，他終於能夠張開雙手環抱自己已經24歲的女兒。他說從小看著女兒傷心哭泣自己卻無法抱抱她安撫她，那種無力感是難以形容的。

英國《鏡報》報導，49歲的格瑞塔爾森（Felix Gretarsson）在1998年，因工作時的一場觸電意外導致雙臂遭到截肢，此後多年他到處求醫，希望能有人願意為他動移植手術「接回雙手」，直到找到杜伯恩那德（Jean-Michel Dubernard）醫師，並說服對方在2021年1月為自己動這場從未有人成功進行過的手術。

經過一年多的復原，格瑞塔爾森的康復進度讓醫師驚豔，如今他已經能夠靠自己的雙手掌握方向盤、刷牙、行走和跟狗狗玩拋接球。事實上意外發生的那年，他的女兒迪佳（Dilja）出生才剛滿3個月，經過將近24年，這是他第一次能再用雙手緊緊抱住女兒，還有自己的孫女。

格瑞塔爾森有2個小孩，他回憶他們的童年時光裡，每當哭泣的時候，他都沒辦法將他們抱起來安撫，「那種感覺難以形容」。他說移植的手臂連接得相當完整，而且他能感覺到自己雙手的每一寸部位，但還算不上完美。

格瑞塔爾森說受訪的當天早上，「我才把手伸到窗外感受風，觸感非常奇怪。」