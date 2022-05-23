肌壯男公園看阿公不爽「小鐮刀砍腿」　警遇刺中刀！包夾壓制

▲張男砍傷老翁後，再持刀準備攻擊前來處理的員警。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園40歲張姓男子22日在中壢區中正公園內看74歲蔡姓老翁不爽，竟持木柄小鐮刀刺偒蔡翁大腿，警方據報趕到處理，張男誤認員警逮捕過他，持小刀拒捕，過程中警員林劭威不慎跌倒遭刺左胸，幸支援警力趕抵以警棍、辣椒水制止，合力將張男壓制，依法移請偵辦。

▲▼張男拒捕警方以警棍和辣椒水對抗張男。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局壢派出所值班員警於22日上午接獲110派案，稱中正公園內有一名男子欺負老人及咆哮路人案件，由備勤警員楊明諺及勤查警員林劭威前往。 警方到場後，經由民眾告知警方，該名張姓街友因不爽就持木柄小鐮刀傷害一名蔡姓老翁 ，造成大腿後側及腳踝受傷後離去，但仍在公園內逗留。

▲員警合力將張男壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

員警遂依照民眾所指證之特徵，於中正公園內搜尋，搜尋過程中，張嫌誤認林員曾抓過他，於是突然持刀攻擊員警，林劭威閃避時不慎跌倒，張嫌便持刀刺向林姓員警左胸，造成1.5公分傷痕，林員忍痛爭脫張嫌，並待支援警力到場，因顧及公園人多，不適合用槍，即採用警棍、辣椒水制止，張嫌情緒失控且拒捕、與警發生肢體拉扯，最後在支援警力到場後合力將其壓制逮捕，警詢後全案依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。