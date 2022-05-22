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補刀Netflix！《橋牌社》導演曝內幕　網看內文笑了：情緒勒索嗎

記者鄒鎮宇／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）20日為了宣傳連續劇《還有明天》，自製「買不到快篩試劑」迷因圖，與現況不符導致網友砲轟。對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕以「今天再來自斷一條生路」為題，曝光跟Netflix談合作被拒的經過，卻被網友砲轟「情緒勒索」、「不想買不行嗎？強迫推銷？」

汪怡昕表示，《國際橋牌社》監製2019年3月到Netflix位於新加坡的亞洲總部商談，雙方相談甚歡，半年間4次碰面談定了購片價格，卻在2019年11月接到亞洲版權負責人的通知，得知買賣告吹，「我不知道真正的原因是什麼，但我只知道，這個突然的變化，讓國橋這個「很敏感的作品」的版權販賣方寸大亂。也為接下來，後續的版權買賣投下了極爲不利的影響。因為業界開始耳語：『Netflix 突然不買了，那部片是不是有問題？』」

▲▼ SARS外傳募資視覺 製作人汪怡昕 。（圖／國際橋牌社）

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▲《國際橋牌社》導演汪怡昕。（圖／國際橋牌社提供）

他認為，現在回頭看團隊的劇變，都還是歷歷在目，非常感慨，「我們真的是拿著團隊所有人的前途，只想好好站著，在拼命想說ㄧ點台灣人故事的團隊而已」，「今天會想說出來，並不是要撕破臉，而是想讓大家知道，很多事的過程並非大家知道的那樣雲淡風清，水到渠成。但，很多事也並非商業機制、自由市場這幾個字，就能輕鬆帶過的。」

最後，汪怡昕表示，他們從來沒有放棄和包括Netflix 在內的國際OTT平台合作，「我們直到現在，都還一直在接觸和爭取中。雖然我們至今，還是ㄧ直得到各種新的無法採購的理由，但，我們不會放棄！」

網友看完紛紛留言，「你要賣別人未必要買啊」、「不買單就扯政治，太情勒了吧」、「呵呵，當初臉書發文噴各家不買單」、「情緒勒索嗎？一定要買？」「如果真的這麼棒，其他OTT平台應該也很好賣？」「我買了第二季，結果公視馬上播，中招了」、「我是網飛我也買高報酬韓劇」。

此外，有網友認為Netflix評估後不買也被扯到政治，質問為何其他間媒體公司不買。對此，汪怡昕表示，三立只播自製戲、民視說免費就播、迪士尼以兒少市場為主，HBO因爲談判反覆，所以採購國橋的預算移走了。

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