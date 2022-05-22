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沈政男曝1數字：令人振奮！　估月底高峰日增16萬

記者陳俊宏／綜合報導

近10天本土確診相加破73萬例，對此，精神科醫師沈政男表示，全台高峰在5月底前會到來，而新增數目為16萬，6月底前疫情曲線會「探底」。他也指出，21日抗病毒藥物開立增加到7000多人份，令人振奮！

21日新增8萬4587本土確診，沈政男在臉書說，高峰到了嗎？是！但只有基隆與新北，他們染疫總數都已超過人口的1成，基隆最早，新北次之，新北在4月中旬Rt值最高，超過2，到了4月下旬開始下降，一路降到現在的1。

沈政男指出，現在其實不用參考國外來推估高峰了，以新北為模型就可以了，以此類推，全台高峰在月底前會到來，而新增數目為16萬，這樣的預估，他已經講過好多次，他是最早倡議「高峰發生在5月中下旬」的人。

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▼21日新增8萬4587本土確診。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，當然預估的高峰數目，因為Rt值下降就被下修了，而高峰到來的時間也從5月中旬延到了5月底，台北與桃園的高峰會慢一點，至於中南部還在上升；21日指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞有沒有說北部正在緩降，而中南部正在緩升？事實上21日北北基桃新增占率降到了5成4，最高是8成。

沈政男表示，現在他最擔心是死亡率，這幾天看起來每天都有4、50例，而這樣的比例跟南韓當初在新增9萬左右是差不多，如果能維持這樣的比例，最終也會低於南韓，因為他們後來在「高高齡族群」有些失守。

沈政男說，台灣一定要守住高高齡族群！21日抗病毒藥物開立增加到7000多人份，令人振奮！現在全台累積確診120萬例，等於緩解數目的4分之1，而以現在每日新增將近10萬來看，就是6月底前疫情曲線會探底。

沈政男強調，探底不是清零喔！你看新加坡現在仍是每日新增數千，屆時台灣也是如此，偶而也會破萬，但那就是緩解了，這是因為疫苗保護力會逐漸降低，給了病毒擴散空間，再加上放鬆防疫手段，也會讓Rt值回升。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼沈政男畫出新北市的Rt值與新增曲線，指新北已達高峰。（圖／沈政男授權提供）

（圖／沈政男授權提供）

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