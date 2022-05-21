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徐巧芯違停爭議　葉毓蘭不挺警察：未熟習法規、妨礙名譽

▲▼立法院院會 國是論壇 立委葉毓蘭 陳以信 溫玉霞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前因違停後被處理員警上傳到社群媒體，遭到烏龍爆料，曾任警大教授的國民黨立法委員葉毓蘭21日透過臉書表示，依法該員警本來就不能不開單，直覺以為對方施壓，其實還是源自於專業不足，並直指該徐姓員警透過社群平台影射徐巧芯「有開等於沒開」，已有妨礙名譽之虞。

葉毓蘭今天透過臉書強調，有不少網友上她的粉專來要求表態，要求她挺警察，不過，警察該不該挺，應該要看警察的行為站不站得住腳，並不是每個警察都該挺，她挺警察的前提是，警察本身就是依法，而且沒有濫權脫序。

葉毓蘭直言，徐姓員警沒有權責「不開單只是勸導」，因為紅線違停本來就不屬於輕微違規得勸導免予舉發項目，不是警察可以自由裁量的項目，這位同仁執行取締勤務前對於相關的法規沒有熟讀，所以當徐巧芯詢問時，直覺以為對方施壓，其實還是源自於專業不足、缺乏信心。

葉毓蘭表示，徐巧芯當然可以對開單的警察提問，因為員警對於違規人的疑問應該妥為說明，並依規定舉發，而不是超過裁量規定不開單。她舉例，台灣警察專科學校目前就加強學生執勤時的溝通技巧，例如柔話術，由許多經驗豐富的幹部學長們，將勤務現場可能的對話帶進課堂，讓菜鳥警察們學會如何把自己執勤的依據說清楚，講明白。

至於員警能不能把自己執勤的狀況公布，葉毓蘭表示，人人有手機的時代，或許難以避免，但是警察在社群媒體發文時，應恪遵《警察職權行使法》、《個人資料保護法》、「偵查不公開作業辦法」及「警察機關偵辦刑案新聞處理應行注意要點」等相關規定，更不可私自使用因行使職權而取得的影像資料，侵害民眾隱私。

葉毓蘭指出，這次徐警員在Instagram上揭露與徐巧芯的互動，最令人不安的是，他以影射的方式寫了「因依先前經驗，有開等於沒開」，如同促轉會前副主委張天欽的名言「影射的殺傷力最大」，再加上他的同學在PTT的加碼爆料，已有妨礙名譽之虞，是否提告，這就是徐巧芯個人的抉擇了。

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