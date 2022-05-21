▲台南麻豆郵局已傳出12名郵差確診和快篩陽性。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

本土確診飆破百萬，中華郵政台南麻豆郵局投遞股「快淪陷」，19名郵差就有12人確診或快篩陽性，讓投遞量能崩潰，扣除休假人力，快要沒郵差可投遞信件。中華郵政回應，已緊急調度人力，將以剩餘人力優先投遞包裹和快捷，盡量不影響民眾用郵權利，另週一(23日)也將提供快篩給員工，陰性才能上工投遞。

國內疫情邁入高峰，中華郵政傳出台南郵局麻豆投遞股「幾乎快淪陷」，根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，台南麻豆郵局投遞股包含郵差總共有19人，日前約有1到2人確診後，其他員工昨(20日)和今(21日)也陸續傳出身體不適，或是因有接觸史，自行快篩後出現陽性，總計已有12名郵差快篩陽性，其中8人PCR確認確診，其他4人待PCR結果出爐。

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除郵差外，另外也傳出1名內台分信人員快篩陽性，之後進行PCR檢測後確診，總計內外勤已13人傳出染疫。

▲不少郵局陸續傳出有確診案例，圖非麻豆郵局。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於台南麻豆郵局投遞股總計有19名郵差，12確診和快篩陽性，等同約友6成3郵差中鏢，讓該單位投遞量快要崩潰，15個區段僅剩7人可送信。

對此，中華郵政台南郵局表示，日前傳出有1到2名員工確診，工作場域已全面消毒，昨天再傳出多人快篩陽性後，今天上午也再度全面清消；目前已緊急調度鄰近單位人力來支援，但能調度出多少人仍在盤點中，會盡量維持營運正常，目前平信投遞時效為5日內，因此將先以包裹和快捷等郵件優先投遞，平信將耽擱截留一部份。

台南郵局強調，週一起麻豆郵局也將提供快篩給員工，上班前須先快篩，陰性後才可上班和投遞。