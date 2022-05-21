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比爾蓋茲沒用微軟手機！　自曝是三星折疊機用戶「原因曝光」

▲▼比爾蓋茲出席慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲雖然是微軟創辦人，但並沒有因此只使用自家手機。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／外電報導

微軟創辦人比爾蓋茲最近透露，現在使用的是折疊手機，但可別以為，他用的是自家的Surface Duo，其實，他用的是三星Galaxy Z Fold 3。

比爾蓋茲是在Reddit論壇回答網友提問時，回應指出，他會嘗試不同的手機，以Galaxy Z Fold 3來說，螢幕尺寸可以同時當成可攜式PC和手機。

▲▼三星Galaxy Z Fold 3。（圖／取自三星官網）

▲三星Galaxy Z Fold 3。（圖／取自三星官網）

過去，比爾蓋茲經常談論自己如何使用安卓手機，而不是蘋果iPhone，但這一次，是他首次具體說明使用的手機型號。

Galaxy Z Fold3 ，是三星在去年8月發表的全球首款防水摺疊手機，搭載高通Snapdragon 888晶片，支援S Pen功能，電池容量4400mAh，售價為1799.99美元起，台灣官網售價5萬6888元起。

至於Surface Duo 雙螢幕摺疊手機，是微軟在2020年9月正式推出，支援手寫筆，訴求的是多工處理功能，例如，當你開啟Outlook 並將它拖曳到中間，可以快速流覽電子郵件，讓 [收件匣] 出現在一個畫面上，郵件或電子郵件附件會在另一個畫面上開啟，不需在應用程式中來回切換，售價1399美元（約合新台幣4萬1600元）。

▲Surface Duo。（圖／Microsoft官網）

▲微軟雙螢幕折疊手機Surface Duo。（圖／Microsoft官網）

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