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芬蘭慘遭俄羅斯「斷氣」　路透曝：德義將開盧布帳戶繼續買

▲▼俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪─歐洲（Yamal-Europe）管線。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）20日表示，由於芬蘭拒絕以盧布購買天然氣，將會切斷能源供應，芬蘭也於21日證實已遭「斷氣」。另據消息人士爆料，德國、義大利將開設盧布帳戶，繼續購入俄國天然氣，此作法獲得歐盟首肯，不被視為違反制裁。

芬蘭城鎮伊馬特拉（Imatra）是俄國天然氣進口的關鍵站點，而芬蘭國有天然氣運輸系統營運商Gasgrid Finland聲明，當地能源輸入作業已經停止。芬蘭國有天然氣批發商Gasum也於21日表示，從今日起，將透過連接芬蘭與愛沙尼亞天然氣網絡的雙向能源管道Balticconnector ，向客戶供應天然氣。

雖然芬蘭大部分天然氣來自俄國，但天然氣僅占每年能源消耗5%左右。Gasum、芬蘭政府及私人公司都表示，已經準備好面對「斷氣」危機，即使沒有俄羅斯能源，也能應付局面，包括今年第4季開始，向美國Excelerate Energy租用浮動式天然氣接收站（FSRU），「芬蘭的天然氣系統在物理及商業層面都處於平衡狀態。」

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲俄羅斯與歐洲國家為了天然氣支付方式，爆發爭端。（圖／路透）

俄國侵略烏克蘭後，遭到西方國家經濟制裁，總統普丁因此要求所有「不友好國家」必須以盧布購買俄國天然氣，否則將會切斷供應。《路透社》寫道，天然氣支付的爭議，考驗著歐洲政府對莫斯科採取強硬立場的決心。

事實上，大部分歐洲國家的天然氣供應契約都以歐元或美元計價。今年4月，波蘭及保加利亞拒以盧布支付，已被切斷供應。其他歐盟國家則不願引導企業採取行動，以免失去俄國能源，嚴重影響家庭暖氣供應、製造業供電等等。

消息人士透露，與歐盟討論過後，德國及義大利當局已向企業表明，可以開設盧布帳戶，持續買進俄國天然氣，也不會違反針對莫斯科的制裁。

布魯塞爾提供2套指導方針，指引各國如何不違反制裁、卻又持續買進俄羅斯天然氣，卻被一些外交人士認為，在言辭之間刻意創造模糊空間，暗示能夠開設盧布帳號。對此，歐洲聯盟委員會發言人19日表示，「不建議」企業開設盧布帳戶。

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