快訊／本土+84587「確診連2日下降」　仍有3縣市破萬例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增8萬4587例本土病，另增52例境外移入、59人死亡。這也是本土病例自5/19突破9萬例後，連續第二天下降，但仍有3縣市破萬例，分別為新北、台北與桃園，其中以新北市增2萬3346例最多。

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▲指揮中心5/21公布確定病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之84,587例本土病例，為40,348例男性，44,215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月20日至5月21日，死亡日期介於5月11日至5月19日。

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月19日至5月20日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。