疫情死亡病例現「遞延效應」　醫點名1族群疾呼：最需要停課

▲謝宗學點名幼兒園才是最應停課的族群。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急遽升溫，今年以來累計已突破百萬人，死亡率達到萬分之4，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在臉書發文，分析Omicron病毒在各年齡層造成的死亡率與中重症死亡率，他更在貼文中點名，目前最應該停課的族群，是幼兒園才對。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，昨（19）日新增確診數，讓台灣今年以來Omicron變異株確定病例累積突破百萬人，死亡率為萬分之四，相較上週（5/12）萬分之3增加，這顯示死亡病例的「遞延效應」發生，現在的死亡率反應的是1～2週前的確診病例，而隨著病例不斷增加，死亡率可能逐步上升。

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謝宗學分析各年齡層死亡率指出，在70歲以上的長者族群，死亡率明顯增加，「60+歲只有0.06%，但從70+歲開始顯著上升，70+歲是0.28%、80+歲是0.86%，到90+歲死亡率變成是2.7%，是60+歲的40倍以上」。而在中重症造成的死亡率上，「60+歲只有16.9%，亦從70+歲開始顯著上升，70+歲是21.0%、80+歲是 18.2%，到90+歲中重症死亡率變成 25.7%，其他年齡層中重症死亡率除了50+歲17.8%、30+歲19.5%、20+歲12.2%外，其餘年齡層皆低於10%。」

謝宗學對此解釋，死亡率和中重症死亡率，70歲以上族群明顯比其他年齡層高出不少；70歲以下族群雖然「死亡率」低很多，但只要病程進入中重症，除了10+歲外，還是有一定程度的死亡率。

至於兒童，謝宗學強調要聚焦未滿10歲的族群，「雖然死亡率只有 0.002%，但2位因為嚴重急性腦炎不幸死亡的孩子年齡都未滿5歲（都是2歲），若有額外統計未滿五歲無法接種疫苗的兒童族群，較能清楚顯示幼童中重症率和死亡率的概況，腸病毒重也是發生在未滿5歲的幼童」。

▲5歲以下幼童現仍無法接種疫苗，圖為雲林縣兒童接種新冠疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

以台灣來看，兒童感染Omicron變異株目前已經出現3位嚴重急性腦炎的案例，不幸病歿的2位年齡都只有2歲，另一位4歲病童目前仍在加護病房救治當中，謝宗學查詢論文指出，歐美並沒有兒童因感染Omicron變異株導致嚴重急性腦炎死亡的病例報告，目前已知的只有香港2位兒童、馬來西亞1位兒童因嚴重急性腦炎病歿。

謝宗學表示，「到底是人種還是有其他未知的原因造成的？現在不得而知，因此我反而覺得幼兒園才是最需要停課的族群，只是地方政府似乎沒有勇氣直接公告幼兒園停課，因為還牽扯雙薪家庭照顧幼童問題。」

謝宗學也在文末呼籲家長，若擔心未滿5歲幼童染疫的風險，除了家中大人疫苗打滿、完善自我衛生防護措施外，「可以視照顧人力的情況，考慮讓幼童暫時不到幼兒園上課，來躲避未來確診高峰和高原期」。他提到，對於目前仍無法接種疫苗的未滿5歲族群，用各種方法讓幼童減少染疫機率，似乎是不得不為的做法。