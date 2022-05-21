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「三連霸民代」劈腿聯電女高官　自爆親密照嗆妻：通姦除罪化

雲林西螺鎮三連霸鎮民代表程進森驚爆出軌。（翻攝自程進森臉書）

▲雲林西螺鎮三連霸鎮民代表程進森驚爆出軌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雲林西螺鎮三連霸鎮民代表程進森驚爆出軌，他遭妻子指控長期與國小女同學有染，直到去年友人告知，才知丈夫與在聯電任職的女高官是小三，2人常一起爬山，甚至在公園摟摟抱抱還出遊，丈夫原本否認，後來竟嗆她通姦已除罪化，讓他身心俱創，因此提出民事求償，雲林地院近日認定程與小三侵害元配權益，需連帶賠償80萬元精神撫慰金。

程的元配提告主張，她與丈夫在1999年2月結婚，婚後育有1男1女，婚姻原本幸福和樂。未料，丈夫經營資源回收公司後，自2007年起，每屆均競選並擔任雲林縣西螺鎮民代表至今，她一直以來都以為丈夫熱情政治，才繁忙於工作在外奔波，對於晚歸的丈夫皆會噓寒問暖並對於選務及家事盡心盡力、照顧小孩。

直到去年5月某日，一名救國團的同事友人告訴她有關丈夫與一個女生過從甚密，她聽聞後彷彿晴天霹靂，丈夫開始對她不理不睬，後來還要求離婚，並稱他跟小三早在2018年就在一起，她不禁批評，程身為公眾人物本應潔身自愛為民表率，竟將自己追求的快樂建築在她的痛苦上，導致她身心嚴重創傷。

更離譜的是，她還指控丈夫不斷催促辦離婚，竟直接將存有與小三的親密照片、對話紀錄的手機大方呈現出來，意圖向她「示威」，逼迫「讓位」，這些不軌行為，讓她失望不已。

程的元配還向法官說，2018年8月間，她的丈夫為了連任第五屆鎮民代表，敲了她的房門，跪下來求她說：「我還要繼續再選，請再幫忙」。她丈夫也再次保證會好好盡到人夫角色，誰知她用真心真意的信任，卻換來丈夫無情無義的對待，當年11月底開票完畢，丈夫不顧及她的感受，隔月5日竟與小三至北投郊遊，有照片為證，這情景讓她情何以堪？

程則表示，他也努力擔任自己家庭中的角色，去年間，因為他的女兒偷看他的手機照片，發現他與女友人合照，才告知妻子，妻子便利用他不注意時，偷拍手機內的照片，他向妻子坦白承認婚外情，希望得到諒解，但是太太提出要他給付1,000萬元，並將名下所有財產歸她及離開這個家庭的條件。

程說，他沒有答應太太，妻子期間常吵鬧，以威脅或言語霸凌，他為了維持家庭和諧，彌補過錯，一樣承擔子女及家庭的一切開銷。他與女友人已分手，希望能與太太破鏡重圓，回歸家庭，也希望妻子能撤回起訴。

不過，法官根據相關錄音內容，發現小三得知她介入元配家庭後也想與程分手，且長時間受到道德良心的譴責，一再地嘗試結束與程的不正當關係，卻因程的一再糾纏，這名小三才一直無法脫離她與程的感情與關係，法官在判決書直接點出，全案真正應該負責的人就是程進森，因此判賠，全案仍可上訴。




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