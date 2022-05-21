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澳洲大選今登場！民眾最大開銷「油錢」成經濟焦點　兩大陣營頭痛

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison，右）與工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）月初在雪梨舉行選舉辯論會。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison，右）與工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）月初在雪梨舉行選舉辯論會。（圖／路透）

中央社

澳洲大選21日投票，適逢近期物價高漲，通膨隱憂加深。這次澳洲大選中，經濟問題正是牽動選民情緒的主要因素。

隨著澳洲投票日的臨近，各大媒體放大檢視的議題包括政府如何處理通膨問題、中國威脅、氣候變遷、政治人物操守等。其中特別讓民眾感受深刻的，首推生活費用高漲。

澳洲是內閣制國家，這次選舉是選出聯邦眾議員。任何政黨若能在聯邦眾議院的151席當中取得過半席次，就能上台執政。執政黨領導人將成為澳洲總理。

據澳洲九號電視台（Nine）網站2月9日報導，澳洲今年2月油價較2020年10月已增加高達4倍；俄羅斯2月底入侵烏克蘭，更造成全球油價高居不下，在投票日前不久，油價又再度飆升。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，雪梨油價每公升已高達2.05澳元（約新台幣42元），較一個星期前增加0.27澳元（約新台幣5.65元）。

澳洲地廣人稀，民眾多以自用汽車代步，而且日常通勤車程動輒數十里，甚至逾百公里；一旦油價上漲，澳洲民眾特別有感。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）子公司聯邦證券（CommSec）首席經濟分析師詹姆斯（Craig James）告訴雪梨晨驅報，按照目前的油價，估計澳洲每個家庭平均每月油錢高達259澳元（約新台幣5625元），較2021年初增加37澳元（約新台幣775元）。

詹姆斯指出，對大部分澳洲家庭來說，通常每個月的最大筆開銷就是油錢；如今油價高漲，就是當前影響民眾情緒的最主要因素。

雪梨晨驅報報導，油價高漲除了增加民眾負擔之外，還對澳洲公共財政構成壓力，為了抑制油價漲幅，澳洲聯邦政府已在3月減收每公升0.22澳元（約新台幣4.6元）汽油稅；預料政府在6個月內將減少30億澳元（約新台幣627億元）稅收。所以，不論執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）成功連任，還是目前在野的工黨（Labor）成功政黨輪替，未來澳洲政府都將要面對油價高漲造成的經濟難題。

除了油價上漲之外，澳洲聯邦儲備銀行於5月3日宣佈升息1碼至0.35%；這是澳洲12年來首次升息，讓不少澳洲家庭房貸壓力增重。

▲▼澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

▲澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）參選。（圖／路透）

澳洲聯邦儲備銀行行長洛威（Philip Lowe）5月3日公開表示，由於考慮到澳洲經濟表現良好，同時澳洲通膨幅度超出預期；為了抑制通膨，澳洲聯邦儲備銀行董事會決定升息。

洛威解釋，隨著COVID-19造成供應鏈和物流中斷，再加上俄羅斯入侵烏克蘭，造成全球性通膨；而澳洲今年3月消費者物價指數（CPI）年增率高達5.1%。

澳洲聯邦政府所屬的澳洲衛生福利研究院（Australian Institute of Health and Welfare）網站指出，在全澳洲830萬個家庭當中，有290萬個家庭需要付房貸。換言之，全澳洲大約有3分之1的家庭，會因為近期漲息而面對更大經濟壓力。

澳洲升息的目的是要抑制通膨；不過，在取得效果之前，澳洲數以百萬計家庭卻要立刻面對房貸負擔增加的壓力。

▲艾班尼斯（Anthony Albanese）與澳洲前總理茱莉亞吉拉德（Julia Gillard））。（圖／路透）

據衛報（The Guardian）澳洲版5月3日報導，按照雪梨房價中位數計算，假如房貸8成，分30年攤還的話，升息後每月還款增加高達118澳元（約新台幣2465元）。澳洲廣播公司（ABC）5月2日報導提到，在澳洲升息後，估計將會有30萬個家庭還不出房貸。

相較於房貸族，租屋族的處境也沒有比較好。澳洲Yahoo財經新聞5月13日報導，據顧問公司Finder調查結果顯示，澳洲各州和領地的首府城市的租金已較去年上漲22%；今年4月，45%的租屋族繳不出或幾乎繳不出租金。

生活費用增加，但民眾薪水漲幅卻趕不上通膨。據雪梨晨驅報18日報導，過去一年民眾薪水成長率為2.4%，遠低於通膨的5.1%。

隨著投票日逼近，適逢生活壓力日益增加，經濟議題已成為澳洲大選的焦點所在。自由黨國家黨盟和工黨分別許下各項競選承諾；其中最引人注意的是兩大陣營的房屋政策。

工黨於5月初提出房屋政策，承諾當選後會補貼中、低收入民眾購屋。相較之下，自由黨國家黨盟提出的政策更是引起媒體泛討論，自由黨國家黨盟承諾，要是成功連任執政的話，將會修法准許民眾提前動用「超級年金」（Supperannuation），在退休之前就可以預先提領，以作為購屋經費。

不過，ABC報導指出，專家認為兩大陣營的房屋政策都無法抑制房價，而且還會助長房價上漲。

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