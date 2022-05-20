滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

▲ 滑IG，原PO亂填生日，結果帳號被封鎖！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了確保隱私和安全，Instagram要求用戶必須年滿13 歲才可開設帳號！不過有女網友哀號，日前Instagram跳出填寫生日的頁面，她沒多想就亂填2013年，系統便判定只有9歲因而把帳號封鎖。原PO發現闖禍後，填寫申訴信都沒效，眼看30天一到帳號會消失，讓她狂求助。對此，過來人分別靠4神招拿回帳號！

一名女網友在《Dcard》欲哭無淚表示，4月某天滑Instagram看動態，突然跳出「填寫生日」的通知，當下原PO沒多想，便滑了2013年就送出，下秒悲劇來了，系統「判定我是9歲，馬上就鎖帳號了！」

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原PO趕緊再按照步驟填寫表單，無奈完全無法送出，讓她崩潰哀號「從來沒有成功送出過...一直鬼打牆，寄了好多信件都沒收到回覆，所有文章都準備要不見了，心情好差啊。」

文章曝光後，底下網友看傻回應，「沒關係，4年後13歲，妳就可以用了」、「笑死再亂來啊，等四年再回來吧」、「好好笑，要亂設定也是把年齡設老一點吧，怎麼會設這麼年輕」、「2013原來九年了，歪樓」。

留言串中，也跳出一票苦主求助，尤其是幫寵物設定生日不滿13歲，導致帳號被鎖，「我是沒幹嘛就被停權，後來重新辦」、「已經寫了三天的申訴信，還沒被回覆很擔心狗狗的帳號被永久封鎖」、「寵物帳設定狗狗生日，結果就被鎖了，照片影片全都沒了QQ」、「我填0歲，好險是純追蹤小帳」。

有過來人分享4種救回方式，「傳送身分證就可以了，有經驗」、「之前我也遇到這種狀況過，幫寵物設定年齡太小結果被鎖，後來我在網路上找到的方式是，按忘記密碼然後重新登入後就可以了（身分證我也有傳過 但怕審核時間很久」」、「我有成功回來過！一直寄信瘋狂寄信就對了！FB或IG都要，我大概等一個禮拜左右才回來」、「去FB申訴，很快就解開了」。

▼過來人分享救援神招！（圖／翻攝Dcard）

