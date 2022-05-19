數位巨擘榨乾媒體收入　三大報廣告費衰退9成、人力銳減62%

▲受谷歌與臉書影響，國內傳統報紙廣告呈現雪崩狀態。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者許敏溶／台北報導

數位巨擘臉書（facebook）與谷歌（Google）幾乎榨乾國內傳統報紙廣告，根據台大學者今（19日）公布針對《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》等三大報研究發現，台灣報紙數位廣告雖成長超過6倍，但傳統報紙廣告卻衰退9成，整體呈現雪崩狀態，導致三大報在過去25年，地方新聞中心編輯與記者人力共銳減62%，外派記者更剩下0到1人，呼籲台灣社會應作為媒體後盾，要求平台為使用新聞內容付費。

繼去年澳洲啟動對數位巨擘臉書（facebook）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，谷歌也在本月宣布和德、法等歐盟六國逾三百家新聞出版機構簽署協議，刊出內容將進行付費，在各國媒體陸續與臉書、谷歌進行協商，台灣則遲遲沒有進展，包括政大法律系特聘教授王立達、台大新聞研究所教授林照真，今天透過舉辦線上記者會，提出相關建議與分析。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林照真今天提出《台灣報紙受平台科技影響報告書：新聞與民主的警訊》報告，這是針對國內《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》三大報進行資料搜集與訪談，但報告時則省略報紙名稱，改以A、B、C報社代稱。

▲谷歌與臉書被控涉及數位壟斷。（圖／翻攝自Google）

林照真指出，三家報社提供的資料年份不一，且有遺漏，但檢視2003年資料後，可看出地方新聞嚴重衰退，A報社在2005年時，編輯與記者合計226人，之後人數一直遞減，2021年時僅剩18名編輯人員，地方編輯人員人數縮減32人，流失64%編輯人員；B報社在1996年尚有300餘名地方記者與編輯，2020年剩下110人，共計流失190名、63％人力；C報社在1998年有221名地方記者，2022年剩下78人，共計流失143名、65％人力，合計3家報社在25年間地方記者與編輯減少62%。

更特別的是，早期國內傳統報社聘請十餘個駐外記者屬常見，但林照真說，現在只有兩家報社各剩下1名駐外記者，包括華府、東京，另一家報社連駐外記者都沒了，讓駐外記者幾乎成為歷史名詞。

在廣告部分，林照真表示，台灣報紙數位廣告雖成長超過6倍，但傳統報紙廣告卻衰退9成，整體呈現雪崩狀態，從某家報社內部資料顯示，2013年前，實體報紙廣告年收入超過20億，數位化後開始減少收入，2015年僅剩14億，數位廣告卻只增加0.8億；2018年實體廣告剩8億，比2013年前損失12億以上，數位廣告卻只增加2.5億；到2021年時，數位廣告增加到3.2億，實體報紙廣告卻只剩3.5億。

林照真分析，傳統報紙扮演台灣新聞主要提供者的，出現地方新聞人力、國際外派新聞人力衰退的現象，嚴重影響國內言論市場的多元性，而台灣報紙的數位廣告成長616％，傳統紙版廣告卻衰退9成以上，整體廣告呈雪崩狀態，難以維持優質的新聞品質。

林照真進一步表示，台灣報紙的網路新聞超過一半（52%-58%）流量來自谷歌和臉書平台的導流，可看見報紙對平台的依賴，但平台也因此大量借用報紙媒體取得使用者資料，賺取廣告費，但平台大量使用媒體內容卻沒付錢，平台也沒有聘用一個記者，媒體受到傷害，也嚴重影響國內言論試場的多元性。

因此，林照真建議，除未來繼續討論攸關媒體與平台的數位廣告機制外，平台刊出新聞內容時，都應為使用新聞內容付費，而平台和媒體處於既競爭、又合作的商業關係，到目前為止，台灣的媒體尚未要求平台協商，建議台灣媒體應首先要求和平台協商，讓事情走出第一步，也希望民眾多多關注這個議題，因為專業的新聞表現，更關係台灣健康的民主政治。