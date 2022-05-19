　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

痛心7歲愛犬被咬死　莾男開刀山捅死比特犬狗爸爸報仇...下場慘了

▲彰化男持開山刀刺死比特犬。（圖／示意圖／CFP）

▲彰化男持開山刀刺死比特犬。（圖／示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名陳姓男子(55歲)因房客飼養的比特犬「阿諾」，咬死自己飼養7年的混種比特犬「小黑」，持開山刀刺進阿諾的腹部，造成牠臟器外露死亡，一審被彰化地院依違反違反動物保護法判拘役50天併科20萬元罰金，上訴後二審維持原判，陳男氣得說：「這件事我比任何人都難過，還會再提大法官釋憲，為小黑討公道。」

判決指出，房客的公狗「阿諾」和其他狗兒生下「小黑」後，將「小黑」交給陳照顧，去年，陳突然發現「小黑」疑遭咬死，懷疑是「阿諾」咬死自己的孩子，於是在去年4月，涉嫌持開山刀刺入「阿諾」的腹部，造成「阿諾」內臟外露致死，一審遭彰化檢方依違反動保法等罪，判處拘役50天併科罰金新台幣20萬元。

陳男不服提上訴，受訪時說，這件事他比任何人都難過，他養的「小黑」是房客比特犬生的兒子，平日都玩在一起，2021年4月小黑暴斃身亡，他一氣之下拿開山刀朝「阿諾」腹部一刀刺下，事後他還通知房客要帶去看醫生，未料對方卻只顧通報保育人士，因此讓「阿諾」血流8小時身亡。

法官審理認為，「阿諾」腹部之傷口範圍甚大，幾近延伸至其背部，飼主家人未如被告所稱都不處理，而被告行為與比特犬重要器官喪死導致死亡，有相當因果關係，而陳認為所飼養的黑狗被比特犬咬死，不思以理性、平和態度，與飼主溝通處理此事，無視動保法揭櫫尊重動物生命及保護動物之立法意旨，罔顧、輕蔑動物生命，原審認事用法均無違誤，因此駁回上訴，維持原審判決。

針對判決，陳男坦承有刺「阿諾」一刀，但強調那一刀不足以致命，也拜託飼主儘快帶比特犬就醫，但都沒有人帶狗去看醫生，當時現場有警察、有動保人士，大家都在場發現比特犬內臟明顯外露，也沒有人願意帶去看醫生，才造成重要器官功能喪失導致死亡。

陳男抱怨說，法官都沒有聽他的說詞，卻駁回他的上訴，「為了小黑，絕對要討公道，要提大法官釋憲，抗爭到底」。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
猝死後確診激增　醫曝「有這些症狀」快打119
LINE三大新功能登場！　「按一鍵設定」更快找好友
不再免徵！電動車要收汽燃費了　時間點曝光
正妹喝茫搭計程車　睜眼驚見嘴裡含著「那根」抽動
更新IG超後悔！網見「1細節」喊眼睛痛：以前比較好看
意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」　foodpanda回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

精品達人服刑「口腔癌半年變末期」　母泣：等不治才能保外就醫？

屏東執行分署靠一通電話　成功追繳欠9年的酒駕罰單

她狂拿食材塞包包！沒結帳就去停車場　被捕喊冤：又還沒離開

暴怒男街頭狂噴滅火器乾粉、拋輪胎　熱心外送哥猛揮雙手警告來車

國1交流道一票黑衣人圍休旅車　後方駕駛興奮喊「棒球隊LIVE呦」

獨／「台灣淫賊」逃22年關鍵曝　連母親告別式也冷血未看一眼

痛心7歲愛犬被咬死　莾男開刀山捅死比特犬狗爸爸報仇...下場慘了

正妹喝茫搭計程車「天搖地動」　睜眼赫見嘴裡含著「它」

竹科大火濃煙10公里外都看得到　醫：快關窗…有症狀速就醫

控記者破壞民進黨團結　陳歐珀北檢提告：我始終支持江聰淵

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

三寶媽拿1物帶孩練快篩　棉花棒整支進去萬人讚爆

精品達人服刑「口腔癌半年變末期」　母泣：等不治才能保外就醫？

屏東執行分署靠一通電話　成功追繳欠9年的酒駕罰單

她狂拿食材塞包包！沒結帳就去停車場　被捕喊冤：又還沒離開

暴怒男街頭狂噴滅火器乾粉、拋輪胎　熱心外送哥猛揮雙手警告來車

國1交流道一票黑衣人圍休旅車　後方駕駛興奮喊「棒球隊LIVE呦」

獨／「台灣淫賊」逃22年關鍵曝　連母親告別式也冷血未看一眼

痛心7歲愛犬被咬死　莾男開刀山捅死比特犬狗爸爸報仇...下場慘了

正妹喝茫搭計程車「天搖地動」　睜眼赫見嘴裡含著「它」

竹科大火濃煙10公里外都看得到　醫：快關窗…有症狀速就醫

控記者破壞民進黨團結　陳歐珀北檢提告：我始終支持江聰淵

國光女神認「該整的我全整了」！謊報只有C罩杯…一次說清楚整型真相

日專家建議戶外不用戴口罩！　學齡前兒童「恐影響發育」也免戴　

精品達人服刑「口腔癌半年變末期」　母泣：等不治才能保外就醫？

安珀赫德嗆「有罪才不敢看我」　強尼戴普無奈苦笑：就不想看啊！

駕駛座突冒出「棉花糖運將」轉頭放電！　露出跩笑撩妹：加賴嘛？

台塑企業捐贈雲縣10萬劑快篩　低收每戶5劑組最快明天領取

台股將步入熊市？證交稅收連4黑　財長曝主因

台東縣衛生局呼籲　請多利用防疫門診和兒科綠色通道

主人喊握手！二哈「眼神放空呆愣」慢慢伸出腳：我是誰我在哪

從未穿過女裝！藍心湄手把手改造「女排第一帥」阿非

社會熱門新聞

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

即／竹科變電站爆炸　濃煙竄天目擊者嚇壞

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

6人海邊看夕陽　女獨泳後失蹤...警消搜救中

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

更多熱門

相關新聞

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

彰化縣伸港女鄉代陳聿琦，有漂亮寶貝的稱號，在地方基層受到鄉親支持力挺，將參選鄉長，地方盛傳她已經隔離確診，與她有接觸者的鄉民代表也要快篩，稍早她在個人臉書直播中證實此事，也說出確診的感覺就像被火車撞到，非常的不舒服，要大家真的不要太小看新冠肺炎，更感謝醫護及鄉親的關心。

彰化+2035！　醫院暫停夜間成人PCR

彰化+2035！　醫院暫停夜間成人PCR

驚悚影片曝！女騎士遭撞捲車底拖行5米　

驚悚影片曝！女騎士遭撞捲車底拖行5米　

店門前驚見滿地強力膠　老闆暴氣：都什麼年代了

店門前驚見滿地強力膠　老闆暴氣：都什麼年代了

鬼切過馬路　單車伯被小貨車撞死

鬼切過馬路　單車伯被小貨車撞死

關鍵字：

彰化比特犬開山刀大法官

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面