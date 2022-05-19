痛心7歲愛犬被咬死　莾男開刀山捅死比特犬狗爸爸報仇...下場慘了

▲彰化男持開山刀刺死比特犬。（圖／示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名陳姓男子(55歲)因房客飼養的比特犬「阿諾」，咬死自己飼養7年的混種比特犬「小黑」，持開山刀刺進阿諾的腹部，造成牠臟器外露死亡，一審被彰化地院依違反違反動物保護法判拘役50天併科20萬元罰金，上訴後二審維持原判，陳男氣得說：「這件事我比任何人都難過，還會再提大法官釋憲，為小黑討公道。」

判決指出，房客的公狗「阿諾」和其他狗兒生下「小黑」後，將「小黑」交給陳照顧，去年，陳突然發現「小黑」疑遭咬死，懷疑是「阿諾」咬死自己的孩子，於是在去年4月，涉嫌持開山刀刺入「阿諾」的腹部，造成「阿諾」內臟外露致死，一審遭彰化檢方依違反動保法等罪，判處拘役50天併科罰金新台幣20萬元。

陳男不服提上訴，受訪時說，這件事他比任何人都難過，他養的「小黑」是房客比特犬生的兒子，平日都玩在一起，2021年4月小黑暴斃身亡，他一氣之下拿開山刀朝「阿諾」腹部一刀刺下，事後他還通知房客要帶去看醫生，未料對方卻只顧通報保育人士，因此讓「阿諾」血流8小時身亡。

法官審理認為，「阿諾」腹部之傷口範圍甚大，幾近延伸至其背部，飼主家人未如被告所稱都不處理，而被告行為與比特犬重要器官喪死導致死亡，有相當因果關係，而陳認為所飼養的黑狗被比特犬咬死，不思以理性、平和態度，與飼主溝通處理此事，無視動保法揭櫫尊重動物生命及保護動物之立法意旨，罔顧、輕蔑動物生命，原審認事用法均無違誤，因此駁回上訴，維持原審判決。

針對判決，陳男坦承有刺「阿諾」一刀，但強調那一刀不足以致命，也拜託飼主儘快帶比特犬就醫，但都沒有人帶狗去看醫生，當時現場有警察、有動保人士，大家都在場發現比特犬內臟明顯外露，也沒有人願意帶去看醫生，才造成重要器官功能喪失導致死亡。

陳男抱怨說，法官都沒有聽他的說詞，卻駁回他的上訴，「為了小黑，絕對要討公道，要提大法官釋憲，抗爭到底」。