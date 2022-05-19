店裡掉20萬！小年夜狂砸大帝國舞廳　高雄「球棒隊」15人下場曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區大帝國舞廳在今年小年夜晚間，遭一群男子持球棒、鋁棍衝入，對門口擺設、玻璃門、盆栽一陣猛砸，隨後駕車逃逸，警方追查逮捕王姓主嫌（25歲）等15人涉案，發現王男疑似因在店裡遺失了20萬元，而與店家發生糾紛，才撂人去砸店，高雄地檢署偵結後，依妨害秩序罪將15人全部起訴。

▲高雄大帝國舞廳今年小年夜遭砸店。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

今年1月30日小年夜晚間10時許，15名男子持球棒衝進高雄市苓雅區大帝國舞廳，砸店近20秒，一名同夥還將畫面拍下，後來影片在各大網路社團瘋傳，有網友將影片分享至臉書社團「爆料公社」，畫面中出現多名男子，手持棒球棍衝進大帝國舞廳，開始對一樓大廳的擺設敲砸，約20秒後離開，離店前還將門外的大樹盆栽扳倒。

畫面疑似由這幫人馬的同夥拍下，錄影者看到一名舞廳安管人員出現後，喊「走！走！走！走人」，隨即停止拍攝。

苓雅分局接獲報案後，追查掌握特定人車，找到王姓主嫌等15人到案，王男向警方表示，他在29日凌晨2點多和2名友人到舞廳飲酒消費，離場後發現手提包內的20萬元遭竊，隨即與1名同行友人返回包廂尋找，與現場舞廳幹部發生衝突，反遭約6名服務人員徒手毆打、丟擲酒杯，因心生不滿，才會率眾犯案。

經警方調查後，包括王姓主嫌、吳男、茹男，以及20歲黃男、25歲劉男、20歲徐男均坦承有動手毀損店家大門，其餘巫姓等9人為在場助勢之人，當中也意外查獲茹姓男子係毀損通緝犯，警詢後依妨害秩序、恐嚇等罪嫌送辦。

雄檢偵查時，王男等15人均坦承犯行，被依妨害秩序罪將他們起訴，至於他們砸店時喊「給我小心一點」涉嫌恐嚇罪的部分，檢方認為這是砸店時的情緒用詞，與恐嚇行為無關，因此恐嚇罪的部分不起訴。