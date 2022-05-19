一把火狠奪46命...城中城危樓520拆完　新公園9月完工設計曝光

▲城中城危樓520拆完，原址改建公園9月完工。（圖／高雄市工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，經鑑定為危樓後，高雄市政府也立即展開拆除作業，並即將於5月20日拆除完畢。在拆除作業結束後，原址將啟動改建公園，預計9月完工，希望為這塊傷痛地注入新活力。

城中城大樓位於高雄市鹽埕區府北路及大有街口，去年10月火災損毀後，經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓後，市府即啟動大樓內部廢棄物清理及拆除，即將於5月20日拆除完畢。

▲城中城大樓附近周圍大樓林立，拆除後隨即將啟動原址改建公園工程，預計9月完工。（圖／高雄市工務局提供）

工務局表示，城中城大樓5、6樓為挑高減柱商業空間，7到11樓為無梁板特殊結構，同時也是全國首例無梁板建物。拆除過程，採取安全保守方式，機具站立於覆工板上進行小面積逐步拆除，避免樓板瞬間解壓後造成崩塌。

此外，建物遭受火害後表面碳化結構性能安全性降低，為避免拆除時造成非預期危險性，施工團隊採先補強、再拆除方式，過程較繁複費時，全案在專業的工程團隊技術及細心作業下已順利拆除完畢。

▼高雄城中城原址新建公園設計圖。（圖／高雄市政府提供）

高雄市副市長林欽榮指出，城中城大樓附近周圍大樓林立，拆除後隨即將啟動原址改建公園工程，預計9月完工，並將周圍大樓進行拉皮作業等，完成後將為居民帶來更好的居住環境，也為鹽埕舊城注入新活力。

