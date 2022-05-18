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不吝於給予自己或他人讚美　POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片

▲▼POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片。（圖／POKI提供）

▲POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片。（圖／POKI提供）

記者黃士原／台北報導　

國民冰品POKI百吉棒棒冰以日常生活中每個人都可能發生的小確幸為主題，推出三支創意短片「抓住時間獎」、「低空飛過獎」、「舉手就有獎」，選擇在嚴峻的疫情期間曝光，希望能讓大眾擺脫負面情緒會心一笑，更希望透過影片傳達人人都可以好棒棒的意涵，保持樂觀、正向思考，不吝於給予自己或他人讚美，疫起保持免疫力對抗病毒。

許多民眾在吃POKI棒棒冰時，習慣將POKI折成2段，但大家是否發現折斷後，上方較小的POKI，看起來就像個獎盃呢？百吉好棒棒系列影片以日常小事為主題，頒發好棒棒獎給每位好棒棒的你，首波推出「抓住時間獎」、「低空飛過獎」、「舉手就有獎」三支影片，抓住時間獎以上班族都懂得搶打9點卡為劇情，只要你跑得快就能抓住時間，頒給自己好棒棒獎。

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▲▼POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片。（圖／POKI提供）

▲許多民眾在吃POKI棒棒冰時，習慣將POKI折成2段，但大家是否發現折斷後，上方較小的POKI，看起來就像個獎盃呢？（圖／POKI提供）

低空飛過獎則是為學生們加油，只要努力總有PASS的一天，獲得好棒棒獎；最後舉手就有獎，則是敘述青春少年的暗戀，透過舉手為暗戀的女孩拿出卡在樹上的羽毛球，就能獲得女孩心中的好棒棒獎。在確診案例居高不下的疫情生活中，百吉希望透過創意影片傳遞開心正能量給國人，不論是自己或親友，只要發生好棒棒的事，就頒發POKI好棒棒獎盃，讓百吉告訴你你有多棒。

▲▼POKI百吉棒棒冰推出好棒棒創意短片。（圖／POKI提供）

▲百吉希望透過創意影片傳遞開心正能量給國人，不論是自己或親友，只要發生好棒棒的事，就頒發POKI好棒棒獎盃，讓百吉告訴你你有多棒。（圖／POKI提供）

抓住時間獎篇https://lihi1.com/WXp7V

低空飛過獎篇https://lihi1.com/uc4t1

舉手就有獎篇https://lihi1.com/Fy4KE

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