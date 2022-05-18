爭取民進黨提名　鄭寶清：桃園不能靠網紅「我參選一定打勝仗」

▲前立委鄭寶清今天接受廣播專訪。（圖／POP撞新聞提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022九合一選舉在即，桃園市長鄭文燦任期屆滿，面對國民黨全力搶攻，民進黨人選備受關注。有志角逐提名的民進黨前立委鄭寶清18日表示，桃園並不是「用網紅就能選」，必須了解地方，才有辦法建設桃園，並直言現任立委鄭運鵬目前為止沒有說要參選，若是自己獲得提名，「有信心會當選，一定會打勝仗」。

鄭寶清今天上午接受廣播節目「黃暐瀚撞新聞」專訪表示，若獲得民進黨提名，「有信心會當選，一定會打勝仗」，目前他到處去桃園各地走，桃園並不像台北或高雄，用網紅就能選，必須了解桃園真實的情況，不是只在乎聲量，「空降不是問題，最重要是了不了解地方」，身為市長如果對地方都不了解，要怎麼去建設。

面對綠營內部包括鄭運鵬、衛福部長陳時中都被點名為潛在人選，鄭寶清說，鄭運鵬到目前為止沒有說要參選；至於陳時中，現在防疫問題導致民怨四起，不管是總統蔡英文還是陳時中，腦中應該都是「沒有選情，只有疫情」。

另一方面，國民黨內傳出立委魯明哲、呂玉玲、台北市議員羅智強都有一戰機會，鄭寶清說，提名是國民黨的家務事，不管國民黨提名任何人，他都有絕對的信心打勝仗，不過，根據其掌握民調，國民黨最強的不是這3位，而是曾擔任過桃園縣長的前立委吳志揚，不僅地方樁腳都還在，也能突破其他人地區的侷限性。

鄭寶清指出，桃園的選民結構本來是藍大於綠，經過鄭文燦任內8年深耕，現在所有的民調都是綠大於藍。鄭指出，鄭文燦在桃園施政滿意度高，甚至遠遠高過民進黨的支持度，就是因為鄭文燦任內勤走基層，一天行程可以排20至30個，到處了解人民需求，透過深耕桃園獲得民眾肯定。

對於參選桃園市長願景，鄭寶清強調要「睛點桃園」，用CEO的態度創造城市品牌，「政治的中心在台北，經濟的中心要在桃園」，藉由他經營企業的經驗，讓桃園經濟有更大發展，創造一個新的城市品牌讓全世界看到。