柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

▲林姓被害人錄下自己與其他4人遭軟禁的影片，傳給母親求救。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月5日，刑事警察局國際刑警科十多名警官持搜索票，衝進台北市中山區某飯店，逮捕3名男子，他們涉嫌仲介台灣年輕人到柬埔寨從事詐騙工作，警方偵訊後將3人依詐欺、人口販運等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官偵訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准，正深入追查幕後的人蛇集團。

▲竹聯幫大老白狼張安樂透過柬埔寨人脈，順利營救出5名台灣年輕人。

檢警調查，3名嫌犯今年初在臉書刊登廣告，宣稱替柬埔寨某博奕娛樂集團徵才，以高額薪資吸引台灣年輕人淘金，但被害人到了當地，才知道要從事詐騙相關工作，如果不從，對方除了囚禁他們，還會要求家屬支付1萬7千美元（約新台幣50萬元）贖人。值得一提的是，3嫌被捕時，飯店房間裡還有3名差點被騙到柬埔寨的年輕人。

▲林姓被害人用手機定位功能，傳送位置圖向母親求助。

本刊調查，這起案件之所以曝光，是因一名林姓被害人打電話回台求助，家人透過管道找上竹聯幫大老「白狼」張安樂幫忙，白狼再請人在柬埔寨的潮州幫大哥出手，才救出林男及其他4名被害人。5名被害人3月底回台，結束隔離後，4月初報警，警方經過一個月的調查蒐證，成功逮人。

林姓被害人告訴本刊，今年3月初，他在臉書看到一則徵才廣告，內容是到柬埔寨某博弈娛樂集團工作，月薪為新台幣5萬元，不含抽成，月休4天，至少要簽約半年，他心想到國外工作應該很有趣，而且待遇不錯，因此與徵才者相約見面。當時一名綽號KK的男子與一名女子一起出現，雙方談完後，林男簽了一張毀約需賠償12萬元的本票，隨即被安排住進新北市板橋某旅館等候出國。

▲5名台灣人被騙到柬埔寨，他們拍下宿舍周邊景象，對外求援。

數天之後、3月16日凌晨，林男接獲KK通知，要他清晨4點出發前往桃園機場，他搭上對方安排的車，與其他4名年輕人一起搭機前往柬埔寨，一行人於當地時間上午11點抵達金邊機場，還享有快速通關禮遇。林男說：「我當時真的以為自己進入一個國際級的大集團上班。」出關之後，接機者提供每人一張當地的SIM卡，請他們更換，接著花6小時將他們送到位於西港的宿舍。

不過，讓他們傻眼的是，宿舍很小，5個人擠在不到10坪的空間，且設備十分簡陋，只有幾個鐵櫃及一間浴室，吃得也很差，隔天，當地人員安排參觀工作環境時讓他們更訝異，因為現場不但沒有豪華博奕機台，也沒看到帥哥美女發牌員，只有30多人坐在螢幕前操作電腦，不時傳來台語、中國口音的幹部吆喝聲，此外，現場保全身上更配有電擊棒、手槍。

「你們的工作就是騙外國人的虛擬貨幣！」一名人員要求他們先盜用歐美年輕女子的照片，在社交網站申請帳號，再搭訕歐美男子，如果對方有用虛擬貨幣，就慫恿他轉投資到一個虛擬貨幣錢包，藉此詐騙。





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