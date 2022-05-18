　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

林姓被害人錄下自己與其他4人遭軟禁的影片，傳給母親求救。（讀者提供）

▲林姓被害人錄下自己與其他4人遭軟禁的影片，傳給母親求救。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月5日，刑事警察局國際刑警科十多名警官持搜索票，衝進台北市中山區某飯店，逮捕3名男子，他們涉嫌仲介台灣年輕人到柬埔寨從事詐騙工作，警方偵訊後將3人依詐欺、人口販運等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官偵訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准，正深入追查幕後的人蛇集團。

竹聯幫大老白狼張安樂透過柬埔寨人脈，順利營救出5名台灣年輕人。

▲竹聯幫大老白狼張安樂透過柬埔寨人脈，順利營救出5名台灣年輕人。

檢警調查，3名嫌犯今年初在臉書刊登廣告，宣稱替柬埔寨某博奕娛樂集團徵才，以高額薪資吸引台灣年輕人淘金，但被害人到了當地，才知道要從事詐騙相關工作，如果不從，對方除了囚禁他們，還會要求家屬支付1萬7千美元（約新台幣50萬元）贖人。值得一提的是，3嫌被捕時，飯店房間裡還有3名差點被騙到柬埔寨的年輕人。

林姓被害人用手機定位功能，傳送位置圖向母親求助。（讀者提供）

▲林姓被害人用手機定位功能，傳送位置圖向母親求助。

本刊調查，這起案件之所以曝光，是因一名林姓被害人打電話回台求助，家人透過管道找上竹聯幫大老「白狼」張安樂幫忙，白狼再請人在柬埔寨的潮州幫大哥出手，才救出林男及其他4名被害人。5名被害人3月底回台，結束隔離後，4月初報警，警方經過一個月的調查蒐證，成功逮人。

林姓被害人告訴本刊，今年3月初，他在臉書看到一則徵才廣告，內容是到柬埔寨某博弈娛樂集團工作，月薪為新台幣5萬元，不含抽成，月休4天，至少要簽約半年，他心想到國外工作應該很有趣，而且待遇不錯，因此與徵才者相約見面。當時一名綽號KK的男子與一名女子一起出現，雙方談完後，林男簽了一張毀約需賠償12萬元的本票，隨即被安排住進新北市板橋某旅館等候出國。

5名台灣人被騙到柬埔寨，他們拍下宿舍周邊景象，對外求援。（讀者提供）

▲5名台灣人被騙到柬埔寨，他們拍下宿舍周邊景象，對外求援。

數天之後、3月16日凌晨，林男接獲KK通知，要他清晨4點出發前往桃園機場，他搭上對方安排的車，與其他4名年輕人一起搭機前往柬埔寨，一行人於當地時間上午11點抵達金邊機場，還享有快速通關禮遇。林男說：「我當時真的以為自己進入一個國際級的大集團上班。」出關之後，接機者提供每人一張當地的SIM卡，請他們更換，接著花6小時將他們送到位於西港的宿舍。

不過，讓他們傻眼的是，宿舍很小，5個人擠在不到10坪的空間，且設備十分簡陋，只有幾個鐵櫃及一間浴室，吃得也很差，隔天，當地人員安排參觀工作環境時讓他們更訝異，因為現場不但沒有豪華博奕機台，也沒看到帥哥美女發牌員，只有30多人坐在螢幕前操作電腦，不時傳來台語、中國口音的幹部吆喝聲，此外，現場保全身上更配有電擊棒、手槍。

「你們的工作就是騙外國人的虛擬貨幣！」一名人員要求他們先盜用歐美年輕女子的照片，在社交網站申請帳號，再搭訕歐美男子，如果對方有用虛擬貨幣，就慫恿他轉投資到一個虛擬貨幣錢包，藉此詐騙。



更多鏡週刊報導
【柬國黑道救台人2】超掉漆！用谷歌翻譯詐騙洋人　他一開口就被打槍
【柬國黑道救台人3】外交救援緩不濟急白狼出手　黑幫大老竟調動柬國軍隊搶人
【柬國黑道救台人4】海外謀職陷阱多　立委籲政府加強宣導

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
金剛爆陷財務問題！　港星前女友「被分手」還原始末
北市中小學將停課2周？　「3項可能方案」曝光
美女主播確診6症狀痛到崩潰：別信Covid只是感冒！
11天破62萬　醫提「最好隔離政策」：但台灣就倒了
家中成員確診！其他人快篩陽　急診醫曝3種可能發展
確診將到黃金交叉　沈政男曝原因：中南部很快會超過北北基桃
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！槍手嗆「5億探長」：讓你看到瘋子

老婆約同事吃早餐一去13個小時　夫一查結局綠爆

現場照曝！吸金「超跑男」老家傳藏鉅款　黑道撞屋開5槍討錢

10億董娘淪低收！老公為小三揍她逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

快訊／台南「吸金超跑男」老家遭私刑　霰彈槍射門曝光新名車

五股油罐車左轉「右轉燈卻亮起」　對向2機車閃不及慘撞

竹科已婚男騙女同事上床！偷拍私密過程　她見片崩潰：以後沒愛愛了

烏來「3m巨石」眼前掉落封路！張震嶽驚悚受困：真的很誇張

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！槍手嗆「5億探長」：讓你看到瘋子

老婆約同事吃早餐一去13個小時　夫一查結局綠爆

現場照曝！吸金「超跑男」老家傳藏鉅款　黑道撞屋開5槍討錢

10億董娘淪低收！老公為小三揍她逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

柬埔寨黑道救「台青」直擊　肖想高薪反被囚虐！竟是白狼成功營救

10億董娘淪低收！老公為小三逼裸離　回娘家還被親弟踢出門

快訊／台南「吸金超跑男」老家遭私刑　霰彈槍射門曝光新名車

五股油罐車左轉「右轉燈卻亮起」　對向2機車閃不及慘撞

竹科已婚男騙女同事上床！偷拍私密過程　她見片崩潰：以後沒愛愛了

烏來「3m巨石」眼前掉落封路！張震嶽驚悚受困：真的很誇張

七六人可能交易哈登？　美名嘴：恩比德原想搭擋巫師一哥

「黑暗騎士」哈維供藥給天使前隊友　聯盟懲處禁賽60場

春夏「果凍」配件集合！CELINE竟有粉嫩鯊魚夾　CHANEL糖果鞋高低跟任選

吸金超跑男家遭轟5槍影片曝！槍手嗆「5億探長」：讓你看到瘋子

快訊／本土疫情往南走？　陳時中：一日生活圈「必然趨勢」

老婆約同事吃早餐一去13個小時　夫一查結局綠爆

他遭俄軍虐打後槍決埋屍竟沒死！　親曝「復活」經歷

BMW「新款霸氣休旅」年底首演　V8插電式油電動力具644匹！

電子股反彈台股大漲逾150點！指數站回16200點　台積電漲10元

北市中小學將停課2周？她曝「3可能方案」　網：想逼死雙薪家庭？

駕駛無故猛按喇叭＋逼車　開窗飆「X北」騎士傻眼

社會熱門新聞

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

油罐車左轉「亮起右轉燈」　對向機車閃不及慘撞

烏來3m巨石崩塌！張震嶽目擊受困

男大生騎百萬重機自撞亡　再一個月就畢業

台青肖想高薪反被囚虐　柬埔寨黑道營救直擊

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

快訊／台3線重機騎士自撞電桿　頭部重創慘死

妻肚子凸起辯吃胖　尪一見戶口秒崩潰

空軍飛彈舊營區電纜線遭竊　警連2天現逮3賊

10億董娘被逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

嗆「菜鳥X你媽」猛開車門傷女警　惡駕駛被訴

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

IU為「台灣阿北」下台：哇太感動

王婉霏健身前「肥胖大媽照」曝光！被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面