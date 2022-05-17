嘉縣首例違法工廠變身合法 　春輝廠房重建動工

▲▼ 春輝產業股份有限公司廠房開工動土典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春輝產業股份有限公司太保廠房17日開工動土，春輝創立於1981年，迄今逾40年，是太保在地中小企業，嘉義縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、縣議員戴光宗等人今一同出席祭拜動土，董事長呂武錦表示，雖2020年底原廠房遭遇祝融，但仍基於社會責任力拼合法轉型，歷時超過10年才完成用地變更並申請建照。

呂武錦說，春輝太保工廠原本未登記，但為保障權益，自2011年起遵循特定地區相關法規尋求合法管道，除在嘉太工業區購地擴廠外，也耗資改善廠內環保、消防等設備，依法取得臨時工廠登記，2020年初更配合政府積極申請特定工廠登記辦法，雖同年底心血付之一炬，但事發過後未因此止步，反而更積極依法定程序完成後續行政流程，迎來新廠房開工。

春輝太保工廠同時也是縣內第一案，依據工廠管理輔導法完成用地變更的未登記工廠，公司配合政府輔導政策就地合法發展，也讓其他仍在法定流程中的未登記工廠業者看到政府輔導政策可行性，盼更多業者完成就地合法終極目標。

興建基地面積達4000坪，將規劃佔地2000坪、四層樓28米高的全新自動化廠房，其中700坪作為自動物料倉儲中心，共有4800個儲位，朝向工業4.0的目標永續積極發展。

翁章梁表示，春輝可以說是浴火重生，也是縣內第一家從非法走向合法的業者典範，非常不容易，政府持續輔導未登記工廠，希望透過今天的動土展現輔導政策的推行，也保障地方就業機會繁榮。