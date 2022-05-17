虹橋上空飛機繞圈圈？機師在保持狀態

記者趙禕/上海報導

受到上海因為新冠疫情封控的影響，大陸上海虹橋機場所有航班已經暫停起降一段時間，但是這兩天突然有客機在虹橋機場上空持續繞圈飛行，引起民眾諸多猜測。原來這是中國東方航空為了讓飛機駕駛員保持狀態而安排的飛行訓練，似乎意味著距離虹橋機場解封恢復營運的時間不遠了。

▲受到新冠疫情影響，暫停所有航班起降的上海虹橋機場停滿了飛機。（圖／記者趙禕攝）

上海在本輪新冠疫情爆發而採取封城措施之後，上海虹橋機場就暫停了正常的客運航班，所有進出上海的班機都從浦東機場起降，虹橋機場周邊也難得清靜了一個多月；但是這兩天上海虹橋機場周邊頻頻傳出飛機起降的轟鳴聲，住在附近的民眾也看到有東航航班在虹橋機場頻頻起飛和降落。從追蹤航班資訊的App上能看到有一架中國東方航空的客機圍著虹橋機場繞圈飛行，從App上看這是一架中國東方航空所擁有的空客A330-243型客機，註冊號B-5903，航班號CES200A，飛行範圍大致在上海市青浦區、閔行區和嘉定區上空。

▲▼今天上午在虹橋機場上空盤旋反覆起降的東航航班，也是虹橋機場唯一的航班。(截圖自Flightradar24)



▼很多民眾看到飛向上海虹橋機場準備降落的東航客機。（圖／記者趙禕攝）

有民眾猜測是不是飛機故障了才不斷的在天上盤旋飛行？經過了解，原來是東航安排的本場訓練，利用當前上海空域清閑的空檔，調度不同機型的機組進行起降訓練，以保持機組的資質和技能熟練程度，也讓飛機機師們能夠保持狀態。因為新冠疫情嚴重打擊了航空業，航班量減少了很多，使得大部分機組沒有起降記錄，所以需要安排這樣的本場訓練。這種訓練是連續起飛，飛機在落地之後不停，直接增加發動機推力加速後再次起飛；飛機上參與訓練的機組人員在完成一定次數的起降之後就換人繼續訓練。

▲▼進行訓練中的客機在虹橋機場落地之後，直接再次加速起飛。（圖／記者趙禕攝）

自從上海全面封控以來，原本是中國大陸最繁忙、承擔最多國際班機往來的浦東機場和虹橋機場，一下子減少了大量航班，人員進出難度大增。上海市雖然宣佈從5月16日起陸續復工復產，但是絕大部份地區都還在封控中，絕大多數民眾也只能在自家社區裡活動；少數能夠外出的民眾也因為禁止駕車出行等種種限制，只能小範圍活動。看到東航客機開始進行起降訓練，似乎給上海民眾帶來一絲距離完全解封可能不再遙遠的希望。