約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

▲相親時，男子見女方未提前告知就攜家人前來，還只點價格最貴的餐點，最終讓他憤而離席。（示意圖／翻攝自Pexeles）

圖文／CTWANT

現代人生活忙碌，沒時間談戀愛，因此有不少人藉由相親認識異性。近日，在大陸就有一對年輕男女，相約對方於餐廳相親，沒想到女方竟在未提前通知的情況下，把她的弟弟妹妹也叫來「蹭飯」，還點了要價人民幣三千多元（折合新台幣約一萬三千多元）的餐點，此舉讓男子還沒結帳就選擇直接「開溜」。

綜合陸媒報導，大陸一對年輕男女，約好在餐廳相親。起初男女雙方都決定單獨前往，結果男子到了餐廳時才發現，女方還帶了自己的弟弟妹妹前來赴約，但在聽到女方以「今後可能就是一家人」的理由招呼他時，男子便逐漸放下心防。

不料在點餐時，男子卻察覺女方一行人點的都是店內最貴的菜色。四人在用餐時，男子也發現女子只顧著和自己的弟弟妹妹聊天，根本無心理會他，令男子幾度深感尷尬。

隨後他便藉「去洗手間」的理由前往櫃台核對帳單，讓他意外的是，此餐共要價人民幣三千多元（折合新台幣約一萬三千多元）。加上女子和他見面後的種種舉動，讓男子最終一口咬定，女方一行人是利用與他「相親」的名義蹭吃蹭喝。最後，男子只對店員說了句「他們要結帳」後便趁女方不注意時，轉身離開。

此事件在網上掀起議論，不少網友拍接連叫好「這個女生太過分了，帶家人一起共進晚餐，這可以接受，但卻點了那麼多昂貴的菜，就有點過分了。這樣的人不適合當老婆，男方不結帳就對了，不能當冤大頭」、「女子還沒和男的確定關係，那就要多為對方著想，誰賺錢都不容易，男子給他們一個教訓也是理所當然」。

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