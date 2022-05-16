振興醫院院長魏崢確診「喉痛到無法喝水」　推吃8食物、3招緩解症狀

▲振興醫院院長魏崢也染疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，不少立委、政府管院和醫護人員染疫。振興醫院院長魏崢也驚傳染疫，他本人透過院內簡訊向員工喊話「omicron病毒非常容易傳染，最近員工很多染疫，我也不例外，雖然多是輕症，但有時候也非常不舒服。」他也透露「這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行。」

魏崢訊息內容寫道「因為omicron病毒非常容易傳染，最近員工很多染疫，我也不例外，雖然多是輕症，但有時候也非常不舒服。生病的時候，最需要注意的三大重點是：1.水分供應充足，2.藥物使用無虞，3.充分的營養補充。但說起來容易，做到就有些困難了。」

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他直言「這次感染比較特殊的症狀是喉嚨發炎，痛到連喝水都不行。」他更提供一些個人經驗供大家參考，在飲食上要選擇比較不刺激又容易下嚥的滑潤食物，例如木瓜牛奶（少糖）、原味優格、豆花、布丁、蒸蛋（不要太鹹）、白煮蛋蛋白、橄欖油或苦茶油等，尤其水分要充分補充才能化痰，清水容易嗆到的話，可以木瓜牛奶或豆花代替，吞服藥物時亦然。

而在藥物方面，他則表示，退燒止痛首用普拿疼，每天不要超過五顆，但它不具消炎作用，因此對喉嚨嚴重發炎者，藥物celebrex的效果可能更好，但每天不要超過兩顆，另一種藥物Brown mixture則可以止咳化痰。他也呼籲，若有自己無法處理的狀況，尤其是有呼吸困難的情形，請馬上來掛急診，希望大家都能平安地渡過這次的疫情。