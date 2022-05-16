怕有案底！男大生酒駕拒測吞18萬後悔　控警「威脅誘導」遭打臉

▲廖姓男大生酒駕被逮拒測，吞18萬罰單後後悔，提告主張警察利用他不懂法規，誘導他拒測害他挨罰還被吊扣駕照。（圖／資料照，與本案無關）



記者林冠吟／台北報導

北市一名當時18歲的廖姓男子2019年凌晨騎車在路上卻沒開大燈，因而被員警攔查，不過員警靠近後卻聞到廖男身上有酒味，當即要求廖男酒測。未料，廖男因為擔心日後要報考公職，恐因吃上公共危險罪而夢碎，向員警表示拒測後，獲得一張18萬元的罰單，且吊扣駕照，3年內不得考領。事後他不滿被罰，主張員警用警械誘導他拒測，提告向法院要求撤回罰單，不過士林地院審理後，判廖男敗訴。

判決書指出，廖男表示2019年時他年僅18歲，他同年11月凌晨4時許，行經北市街頭時因為機車大燈未開，而被員警攔下，員警才剛靠近就瞬間發現廖男酒後騎車。

廖也誠實向員警告知，並希望員警可以從寬量刑，但他卻向法官控訴，員警僅給他兩條路，給他一杯水5分鐘後酒測，超標就以公共危險罪現行犯帶回警局；或是拒測，讓員警沒收機車，人可以離開，並開立一張18萬元的罰單，同時吊扣駕照，3年內不得考領。

廖男控訴，他因未來有想考公職，並從事教職的打算，擔心如果有因公共危險罪的案底，可能會影響未來的公職求職路，因此才會選擇拒測，未料他一說拒測後，員警才開始宣達拒測內容，而不是在他考慮要不要拒測的時候宣達，讓他在對於法規都尚未深入了解的情況下唐突選擇。

廖男還加碼控訴，過程中員警還使用警械，誘導不知法規的他，讓他在沒有合理懷疑危險駕駛的情況下，強迫他接受酒測，更因此吊扣駕照，3年內不得考領，對於依靠機車上下陽明山的他來說，無疑是在剝奪他的工作權。

廖男也指出，當時他年僅18歲，在民法上仍屬於限制行為能力人，尚須由法定代理人協助，他因酒駕被攔停時，警方應通知法定代理人到場確認，但警方卻根本沒做，主張員警所開出的罰單和相關處分有違。

不過士林地院勘驗相關證據後卻發現，員警攔查廖男後，在稽查過程中聞到廖男身上的酒氣，廖男也坦承自己喝了4杯酒，恐會超過酒測數值。

過程中員警也不斷向廖男勸說，表示他已是成年人，千萬不要冒險喝酒騎車，一旦發生交通事故，後果難以想像，而面對廖男所提出的問題，也反覆耐心的說明後續罰則與後果，再對廖男施測，根本沒有所謂的「恐嚇誘導」部分。

至於廖男主張他尚未滿20歲，在民法上仍屬限制行為人，須由法定代理人協助等緣由，法官則表示，依據法規來看，駕駛人或行為人違規受處分時，因未滿14歲才需要通知其法定代理人，而廖男顯見已超過14歲不少，不採信廖男的辯詞，判廖男敗訴。全案仍可上訴。