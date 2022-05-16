陳時中參戰九合一可能時間點曝光！　蔡其昌：選台北市長的機會最高

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

受到本土疫情影響，衛福部長陳時中何時會起身參與地方大選，成為外界關注焦點。立法院副院長蔡其昌認為，陳時中不是去台北市就是新北市，若只能選一邊取勝，那選台北市的機會最高，且在7月就有可能出來參戰。

蔡其昌接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，陳時中應該不會選桃園，而是會將重點放在雙北地區，「主要就是看黨內怎麼布局，如果雙北有機會都贏，就應該都嘗試看看，若要取捨，贏台北會比贏新北重要。」

談到疫情，蔡其昌指出，中央一定要快速解決問題，過去兩年防疫表現算是政治紅利，但最後的收尾很重要。而在前兩年防疫好的時候，地方政府的滿意度也很高，所以中央、地方表現都是連動關係。

蔡其昌認為，疫情不會隨政治走，但政治要跟疫情走，若疫情有緩解，陳時中在7月就有可能出來參戰，而如果陳時中沒有中央政府團隊支持，一人也是獨木難撐大局，雖然還是有人可以替代陳時中擔任防疫指揮官，不過也還是很多民眾很相信他，所以最後怎麼發展，還是要看疫情決定，而不是政治。

至於林佳龍是否有機會選台北市，蔡其昌說，林佳龍表態是無可厚非，並沒什麼不對，但民進黨還是會以勝選為最大考量，相信黨中央會在徵召時用民調做為最後參考。