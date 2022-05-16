當街辱警「比我家的狗還不如」　保全硬拗「苟且原諒」判拘20天

▲台中張男因違規穿越車道被開單，當街怒罵員警「比我家的狗還不如」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一張姓男子因違規穿越車道，被周姓員警開單，憤而當街怒罵員警「X的，比我家的狗還不如」，雖然張男在偵訊時辯稱，他的意思是請周警「苟且」原諒一下，是周警誤會了，不過檢方不採信，依妨害公務罪起訴張男。經台中地院審理，依犯侮辱公務員罪，處張男拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年。

張男擔任保全，於110年11月28日8時許將機車停放在東區南京路後，不走行人穿越道，直接違規橫越南京路，被在路口執勤務的周警取締，張男不滿被開單，當街辱罵周警「你這種警察危害國家嘛」、「你以為你是警察？X的，比我家的狗還不如」。

張男在偵訊時辯稱，「是員警誤會了，我的意思是說，這樣的勸導方式，不如『苟且』原諒我一下，員警就以為我罵他」、「我很少犯法的人不知道他是警察」，不過檢方不採信，以妨害公務罪起訴張男。

經台中地院審理，考量張男犯後坦承犯行，已與警員和解並賠償完畢，且從事保全業，家庭經濟生活狀況不佳，並罹患憂鬱症，依犯侮辱公務員罪，處張男拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育2場次。