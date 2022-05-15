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快訊／台南女6樓墜落！下腹和右腳插3鋼筋　緊急送醫仍不治

▲▼台南南區一名女子宜從6樓跌落，腹部和右腳不慎插入工地鋼筋，當場無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲台南南區一名女子疑從6樓跌落，腹部和右腳不慎插入工地鋼筋，當場無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

【1636更新：伍女送醫後仍不幸宣告不治】

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南15日傳出一起墜樓案件，消防局下午2時許獲報指出，南區永成路三段一名女子疑從6樓墜落，且腹部和腳被鋼筋插入需破壞救援，緊急派員前往後，發現傷者身上插2、3支鋼筯，立即破壞切除，但女子已無生命跡象，緊急送往成大急救後仍不幸宣告不治。

消防局指出，39歲的伍姓女子疑從6樓墜落後，下腹部和右腳在跌落的過程中，不慎被新建工地的鋼筋插入，地上更留有大片血跡，相當怵目驚心，消防局獲報後也立即用油壓剪破壞鋼筋，將女子送醫急救，惟女子到院前仍無生命跡象。至於女子墜樓原因仍有待進一步釐清，警方也將伍女的37歲黃姓男友列為關係人，將進一步詢問案發經過。

據了解，伍女在墜樓前疑似有和男友發生爭執，伍女一時情緒激動從6樓跌下，黃男見狀也急忙上前要拉住她，但伍女仍不慎跌落，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

台南第六分局也表示，伍女經送成大醫院全力搶救，仍回天乏術傷重不治，全案已報請檢察官相驗，並釐清案情中。

▲▼台南女墜6樓腳插鋼筋不治，鑑識人員到場採證。（圖／民眾提供）

▲台南女墜6樓腳插鋼筋不治，鑑識人員到場採證。（圖／民眾提供）

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