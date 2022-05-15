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台南郊區最紅的樹木 台南山上水道鳳凰花華麗綻放高調宣布夏季開始

▲台南山上花園水道博物館內有一棵鳳凰花，冠幅廣大形態優美，開花時艷紅茂密覆蓋整棵樹，吸引許多遊客甚至攝影愛好者慕名而來，成為園區最火紅的景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館內有一棵鳳凰花，冠幅廣大形態優美，開花時艷紅茂密覆蓋整棵樹，吸引許多遊客甚至攝影愛好者慕名而來，成為園區最火紅的景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏日將至，各處鳳凰花漸漸展顏，也象徵畢業季的到來，台南山上花園水道博物館內的一棵鳳凰花，冠幅廣大形態優美，雖然生在密林區深處，但開花時艷紅茂密覆蓋整棵樹，吸引許多遊客甚至攝影愛好者慕名而來，拍照零死角的完美姿態，成為園區最火紅的景點。

▲台南山上花園水道博物館內有一棵鳳凰花，冠幅廣大形態優美，開花時艷紅茂密覆蓋整棵樹，吸引許多遊客甚至攝影愛好者慕名而來，成為園區最火紅的景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南山上花園水道博物館密林區中的這棵鳳凰木，推估應是農業局時期所種下，已有一定的樹齡，高度超過8米，枝葉茂盛，開花時綠葉盡落，且枝條會因花朵重量而低垂至伸手可觸及的高度，在藍天的襯托下景象壯觀燦爛，深受攝影愛好人士與遊客的喜愛，也因為總是比園區內的其他新植鳳凰花要早盛開，並能銜接花旗木與阿勃勒花期間的空窗，萬綠叢中一點紅，一枝獨秀搶盡百花風情。

文化局指出，鳳凰樹是台南的市樹，整個台南市範圍內皆可見到蹤跡，紅色的花朵帶給人熱情的感受，也與陽光常駐的台南意象相符，尤其畢業季一到「滿街紅」的場景更是所有台南市民的共同回憶。

▲台南山上花園水道博物館內有一棵鳳凰花，冠幅廣大形態優美，開花時艷紅茂密覆蓋整棵樹，吸引許多遊客甚至攝影愛好者慕名而來，成為園區最火紅的景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，春夏之際是各種花樹輪番做主角的時候，水道博物館在整體景觀的規劃上也以「美景不間斷」為目標，自年初開始依序會有白雪木、波斯菊、墨水樹、花旗木、風鈴木、火焰木、苦楝、鳳凰花、阿勃勒等陸續綻放，配合臺南地理氣候特性，園區內也普片種植耐熱型植物，四季皆可開花，例如粉葉金花、矮仙丹、射干等，天氣好的時候更能顯現出花草的彩度，畫面絕美，雖然最近受雨勢影響，部分花朵被打落地面，但仍不掩滿樹火紅，甚至搭配滿地落花，更有一番景緻。

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