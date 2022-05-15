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員警當街吼「你有病啊」！辯客觀提醒民眾就醫　衝動代價出爐

▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台南一員警在處理公務時，因覺民眾態度差，當街罵他「你有病啊」等言論，被法官判罰5千元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一派出所謝姓員警到民眾家門前處理一起房屋整修糾紛，在處理過程中，因不滿謝姓男子態度，當場大罵「你有病啊！？」、「有病要看醫生啦！」等語，經謝男提告，謝警辯稱自己以客觀的言語告知謝男應就醫，不過法官不採信，仍依犯公然侮辱罪，處謝警罰金5千元。

謝警於109年12月12日10時許，被指派處理一起房屋整修糾紛，因協調過程中，員警不滿謝姓男子的態度，雙方情緒激動、交談越來越大聲，員警在巷子中對謝男大喊「你有病啊！？」、「有病要看醫生啦！」等語，並向屋內謝男家人大喊「他這個明顯不正常啦！」，謝男覺得自己人格被貶損，憤而提告。

員警坦承自己說過這些話，不過辯稱依據精神衛生法規定，員警可於現場判斷1個人是否行為異常或疑似精神疾病，他已盡量用中性、客觀的言語告知謝男需要就醫，也是為了向另一名在場民眾解釋謝男的脫序言行，並沒有污辱的意思。

台南地院認為，精神衛生法是規範當罹患精神疾病之人有傷害他人或自己、或有傷害之虞時，警察機關可通知當地主管機關，或協助處理、護送就醫，並非藉此恣意謾罵。且員警與謝男發生言語衝突時，因自己情緒激動，就稱謝男「有病」、「明顯不正常」，依社會一般常情判斷，顯然是貶抑謝男的言語，而非中性、客觀之陳述，加上員警犯後未能坦承犯行，依犯公然侮辱罪，處員警罰金5千元。

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