「高雄全家海神」球員任反毒大使　高市警局贈粉絲季後賽門票

▲高雄市政府警察局致贈職籃海神隊季後賽門票給臉書、IG粉絲。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，跨界與高雄市政府警察局合作，由海神隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，共同呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。

職籃高雄全家海神隊在T1聯盟例行賽獲得第1名的佳績，晉級聯盟元年季後賽，因先前與高市警局合作擔任反毒大使，多數粉絲反應良好，紛紛留言稱讚二人不僅人帥、球打的更好，於是海神隊有意邀請高市警局的粉絲們到場加油、觀賞球賽，繼續給予海派支持，共同來見證海神隊邁向冠軍之路。

▲高雄市政府警察局邀請職籃海神隊球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任反毒大使。（圖／記者吳世龍翻攝）

而5月25日(星期三) 19時高雄海神隊在高雄鳳山體育館的賽事門票(防疫期間，入場請落實個人防護措施，佩戴口罩、量體溫、酒精消毒，以保障觀賞球賽的安全，敬請配合。當天防疫規範依照政府規定實施)，將於5月16日14時起至5月18日19時止，每天14至19時，粉絲可至警察局(高雄市前金區中正四路260號)出示本局臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張門票，請粉絲們儘速來找我們，數量有限，以免向隅。(門票送完為止並於粉絲專頁公布已送完)