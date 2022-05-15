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懷疑確診卻沒得篩？美專家：最好當作「已染疫」　下步該做這些事

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣本土疫情爆發，等不到PCR、買不到快篩令許多民眾恐慌。若懷疑自己確診卻無法檢測該怎麼辦？美國年初Omicron疫情高峰期時檢測量能吃緊，專家就建議，這時候最好假設自己已經確診，並採取相應措施。台灣民眾仍須遵循指揮中心及地方政府指引，同時也可參考美國經驗。

根據美國Healthline，史丹佛大學傳染病專家安妮．劉（Anne Liu）1月時說明，生活在病毒廣泛擴散地區的居民若懷疑自己確診，許多公衛官員建議，就當作自己已經染疫並採取行動。

若你有輕微症狀，其他方面身體健康，沒有風險因素，應多加休息，並根據當地衛生部門指導進行隔離。若屬於高風險族群，則應聯絡醫師，了解自己是否符合接受治療的資格。她提醒，許多療法都是越早治療效果越好，「若感覺病情加劇，例如出現呼吸急促等相關症狀，就應尋求醫療協助。」

▲▼7-11開賣唾液快篩，民眾冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

▲ 7-11開賣唾液快篩，民眾冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

美國CDC建議，不論是否出現症狀，確診者皆須隔離5天，且接下來10天與他人接觸時應佩戴口罩。無症狀者可在5天期滿後解除隔離，有症狀者若沒有發燒，且症狀好轉，5天後也可解隔。堪薩斯大學衛生系統（KU Med）感染預防與控制學主任霍金森（Dana J. Hawkinson）指出，確診者通常從出現症狀開始隔離5天後回歸社會，但若能隔離更久，對其他人來說會更加安全。

霍金森建議，居家治療者應持續喝水，保持水分充足，健康飲食以確保營養充足，服藥減輕發燒及身體疼痛症狀，並多加休息。監測自己的症狀非常重要，若感覺病徵在家無法控制、惡化或出現新症狀，例如呼吸急促加劇、胸痛、咳嗽加重、不尋常的手腳疼痛腫脹或精神狀態改變等，就需要尋求醫療護理。

除呼吸道症狀以外，安妮．劉說明，許多Omicron患者也出現腸胃症狀，也許不需要去醫院急診室，但可能還是需要治療，因此最重要的是馬上聯絡醫療專業人員。即使沒有嚴重到需要送急診，也可能透過治療改善，降低住院風險。

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