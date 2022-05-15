俄議員開嗆：核彈打到英國只要「200秒」　擊中芬蘭10秒

▲俄國議員嗆，RS-28薩爾馬特（Satan 2）飛彈只要200秒就可以打到英國。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁的親信、國會議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）在接受電視台訪問時提到，可攜核彈頭的「撒旦2」（Satan-2）飛彈從俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）打到英國只需200秒、「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈只要10秒就打到芬蘭。

根據「每日快報」報導，朱拉夫列夫在「俄羅斯-1」（Russia-1）電視頻道節目表示，俄羅斯「絕對有正當性」質疑芬蘭的存在，芬蘭現在還存在應該要感謝俄羅斯。

朱拉夫列夫聲稱，芬蘭是被美國威脅加入北約的，只要俄羅斯想要，就可以把美國轟成核子灰燼。

朱拉夫列夫開嗆，「我們可以從西伯利亞發射撒旦2進行攻擊，甚至可以打到英國，如果我們從加里寧格勒發射，極音速飛彈抵達時間是200秒，所以來啊！」

▲朱拉夫列夫開嗆，「匕首」極音速飛彈10秒就可以打到芬蘭。（圖／達志影像）

朱拉夫列夫又嗆，「我們在芬蘭邊界沒有部署戰略武器，但是「匕首」極音速飛彈可以在20秒就擊中芬蘭，甚至10秒。」

朱拉夫列夫還說，芬蘭人沒有什麼可與我們分享的。他們從我們那裡獲得了超過 90% 的天然氣、木材等等。

朱拉夫列夫表示，芬蘭是被迫加入北約「誰需要先動手？芬蘭人？他們不怕俄羅斯攻擊他們。當然，美國人遲早會強迫他們動手。就像他們強迫烏克蘭，他們也試圖強迫波蘭和羅馬尼亞。而且如同所見，他們成功了。」