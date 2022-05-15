浪漫繡球花、裝置藝術還有鮮果迎賓　怡德休閒農莊給您好心情

▲怡德休閒農莊內除種植許多繡球花，還有裝置藝術供遊客拍照打卡。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園繡球花季已於復興區、台七桃花源休閒農業區繽紛登場。沿著休區內枕頭山商圈旁，由市府規劃2公里的賞花步道前行，首先抵達的怡德休閒農莊，農莊內約有1500株繡球花盆栽，還有供遊客拍照打卡的各種裝置藝術，並可供遊客休憩，品嚐農莊自己種、打成的五月桃冰沙、果乾等小點心，滿足遊客視覺和味覺的感受，帶來好心情。

▲怡德休閒農莊裝置藝術供遊客拍照打卡。（圖／記者楊淑媛攝）



怡德休閒農莊莊主高順德說，配合市府推廣一休區一特色，農莊於3年前開始種植繡球花，去年市府舉辦繡球花節，因疫情活動只展開3天，許多美麗的繡球花無緣見客，今年繡球花季再度展開，幸活動如期進行，未受疫情緊張波及，農莊及商圈店家們，連日來，看見許多遊客前來賞花，才一掃憂慮！

▲怡德休閒農莊自製果乾。（圖／記者楊淑媛攝）

高順德說，今年「桃園繡球花季」從本月7日展開至6月5日，為期一個月。目前的花況只有五成多，5月中旬將會盛開，到時候，藍色、粉色、紫色、白色、桃紅…超過9種品種，花團錦簇的繡球花海，將更為美麗，歡迎遊客快把握賞花時節。

怡德休閒農莊腹地廣大，沿著稜線向上，四周空曠且視野極佳，可眺望阿姆坪，園區內另外種植許多蔬果，如稱為五月桃的水蜜桃、檸檬、鳳梨等，繡球花季期間，並有五月桃冰沙、果乾等小點心，遊客可在農莊內欣賞繡球花海，品嚐新鮮在地鮮果汁和美味果乾，給自己在疫情期間更多好心情。